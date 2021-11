2-2. Países Bajos desaprovecha una oportunidad de oro

EFE/EPA/Boris Pejovic

Redacción deportes, 13 nov (EFE). Países Bajos desaprovechó este sábado una oportunidad de oro para clasificarse para el Mundial de 2022 al desperdiciar una ventaja de dos goles contra Montenegro (2-2) en los últimos diez minutos, y se jugará el billete directo a Catar en la última jornada ante Noruega.

La “Oranje”, que no desplegó un gran juego, se adelantó con dos goles del barcelonista Memphis Depay y, a partir del 60, se dedicó a dejar que pasaran los minutos. Los cambios posteriores de ambas selecciones perjudicaron a Países Bajos y le dieron alas a Montenegro, que empató al filo del final.

A falta de una jornada, Países Bajos sigue líder del grupo G con 20 puntos, dos más que Turquía y Noruega. La “Oranje” juega el próximo martes contra Noruega en Róterdam, en un encuentro a puerta cerrada por las medidas para frenar el covid-19 en Países Bajos, y está obligada a conseguir al menos un empate para hacerse con el billete directo al Mundial de Catar 2022.

Los hombres de Louis van Gaal fueron a Podgorica con el objetivo de asegurar una victoria aparentemente fácil, dejando en segundo plano su característico juego ofensivo y de movimientos rápidos.

Montenegro comenzó metiendo miedo en el minuto 17. Jovovic se adelantó a una despistada defensa “Oranje”, Bijlow salió en falso y tuvo la fortuna de que al delantero montenegrino se le escapó la pelota.

La “Naranja Mecánica” lo intentó al principio por la izquierda, con Frenkie de Jong y De Vrij buscando los desmarques del jugador del Villarreal Arnaut Danjuma, que parece haberse ganado la confianza de Louis van Gaal.

El primero de la “Oranje” llegó gracias a un penalti. Janvovic pisó a Davy Klaassen en el área, el español Carlos del Cerro pitó la pena máxima y el VAR confirmó la decisión. Depay tiró a la izquierda y el portero le adivinó las intenciones, pero no llegó a tiempo.

La “Oranje” mantuvo la posesión sin lanzarse en exceso al ataque. En una arrancada, Donyell Malen se fue por la derecha, la puso en el área y el remate de Danjuma se fue fuera rozando el palo.

La polémica de la noche se dio en el área de Países Bajos, cuando Montenegro pidió penalti por mano de Dumfries. El VAR lo revisó y consideró que la acción del defensa del Inter de Milán fue involuntaria, ante las protestas del Gradski Stadion. Antes del descanso, Bijlow evitó el empate despejando un fuerte disparo de Marko Jankovic desde fuera del área.

El comienzo de la segunda parte fue trabado, con faltas continuas por parte de ambas selecciones. En el minuto 54. Georginio Wijnaldum le cedió la pelota a Dumfries, éste se desmarcó por la derecha y su pase al interior del área lo remató Depay de forma acrobática, haciendo el segundo.

A partir de ahí, Países Bajos le puso cloroformo a la pelota y mantuvo posesiones largas con una defensa aparentemente ordenada.

Van Gaal, confiado en que el trabajo estaba hecho, le dio descanso a Wijnaldum, De Jong y Danjuma, mientras el Miodrag Radulovic decidió poner toda la carne en el asador colocando delanteros en el césped. El carrusel de cambios descolocó a la “Oranje” y, en una jugada rápida, los locales olieron sangre. Osmakic vio cómo Vukotic, que llevaba menos de quince minutos en el verde, rompía la línea de defensa con un buen desmarque y, solo ante Bijlow, no perdonó.

El tanto hizo tambalear a la escuadra naranja, los locales se fueron arriba a la desesperada y encontraron premio. Radunovic colgó la pelota al área y Vujnovic, otro que llevaba un cuarto de hora en el campo, cabeceó a gol sin que Daley Blind de lo impidiera. Una catástrofe para Países Bajos, que se jugará la clasificación el próximo martes contra Noruega en Róterdam sin el calor de su afición.

- Ficha técnica:

2. Montenegro: Sarkic; Radunovic, Vujacic, Savic, Vukcevik; Tomasevic (m.80: Raickovic), Osmajic, Jankovic (m.69: Bozovic), Jovovic (m.62: Vujnovic); Haksabanovic (m.69: Vukotic) y Djurdjevic (m. 62: Beciraj).

2. Países Bajos: Bijlow; Blind (m.89: De Ligt), Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Klaassen, Frenkie de Jong (m.78: Gravenberch), Wijnaldum (m.66: Koopmeiners); Danjuma (m. 78: Lang), Depay, Malen (m.46: Bergwijn).

Goles: 0-1, m.25: Depay, de penalti. 0-2, m.54: Depay. 1-2, m.82: Vukotic. 2-2, m.86: Vujnovic.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España) mostró tarjeta amarilla a Vujnovic y Savic, de Montenegro, y a Dumfries por parte de Países Bajos.

Incidencias: Partido correspondiente a la penúltima jornada del grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022, jugado en el Gradski Stadion, en Podgorica.