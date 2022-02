Yemen.- La coalición lideraba por Arabia Saudí afirma haber atacado instalaciones militares huthis en Yemen

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha afirmado este jueves haber atacado instalaciones militares controladas por los huthis en la capital de Yemen, Saná, y en la provincia de Saada.



Así lo ha indicado el portavoz de la coalición, Turki al Malki, quien ha detallado que los ataques aéreos se produjeron en la noche del miércoles contra almacenes de misiles balísticos, armas y aviones no tripulados equipados con explosivos", informa el diario saudí 'Arab News'.



"Los ataques transfronterizos de las milicias son absurdos, seguimos ejerciendo la moderación", ha dicho Al Malki, para asegurar que la coalición lanzará más ofensivas si los huthis no se detienen.



Los bombardeos contra las instalaciones huthis se produjeron mientras las tropas del Gobierno de Yemen luchaban contra los rebeldes para hacerles retroceder en la provincia de Marib, en incidentes donde habrían muerto decenas de combatientes huthis, según las autoridades yemeníes.



Por otro lado, estas acusaron el miércoles a los huthis de disparar tres misiles balísticos contra la ciudad de Moca (oeste) durante una visita del enviado especial de Naciones Unidas, Hans Grundberg, quien no se ha referido en concreto a este suceso.



No obstante, el enviado ha manifestado este jueves que en su visita a Yemen ha podido ser "testigo de primera mano" del "impacto del conflicto", en la gobernación de Taiz, donde durante tres días ha estado en la ciudad homónima, además de Moca y Turbá.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán.



Los rebeldes controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.