Wall Street cierra en alza por impulso de grandes tecnológicas

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) -Las acciones de Wall Street cerraron al alza el viernes, con los papeles de crecimiento líderes del mercado empujando la subida de los índices, porque los inversores pasaron por alto los decepcionantes datos económicos de Estados Unidos.

* A pesar de su avance, los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron la sesión por debajo del cierre del viernes pasado, poniendo fin a una racha de cinco semanas de alzas.

* Los inversores se decantaron por el crecimiento en detrimento del valor, con los valores tecnológicos de alta capitalización, encabezados por Microsoft Corp y Apple Inc, como protagonistas.

* Los datos preliminares de la Universidad de Michigan sobre confianza del consumidor en noviembre cayeron inesperadamente a un mínimo de 10 años, y un informe del Departamento de Trabajo mostró que las ofertas de empleo apenas se movieron desde máximos históricos, pese a un récord de trabajadores que están renunciando.

*"Los mercados subieron hoy a pesar de un informe muy débil sobre confianza del consumidor, ya que la inflación parece estar perjudicando a los consumidores más que a las ganancias de las empresas", dijo David Carter, director de inversiones de Lenox Wealth Advisors en Nueva York.

* El malestar del consumidor podría ser preocupante para las minoristas a medida que se acerca la temporada de compras navideñas, y es probable que atraiga un mayor escrutinio a los próximos informes de ganancias del sector.

* Walmart Inc, Target Corp, Home Depot Inc y Macy's Inc son algunas de las minoristas de alto perfil que se espera que reporten resultados la próxima semana.

* "Los inversores se centrarán en las orientaciones de los minoristas para determinar si la inflación reducirá los márgenes de beneficio o si puede repercutir en los costos", añadió Carter.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 33,54 puntos, o un 0,72%, a 4.682,81 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 156,30 puntos, o un 1,00%, a 15.860,58. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 177,53 puntos, o un 0,49%, hasta 36.098,76 unidades.

