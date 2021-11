Susanne Lyons, en una imagen de archivo. EFE/Michael Reynolds

Madrid, 12 nov (EFE).- La elección este jueves de María José Alcalá como presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) deja todo el olimpismo norteamericano en manos de mujeres, pues también lo son quienes presiden los comités de Canadá y Estados Unidos.

Alcalá se impuso en las elecciones del COM a Norma Olivia González, por 87 votos a 46, y se convirtió en la primera mujer al frente del organismo en 98 años de historia.

La exclavadista, que fue olímpica en todos los Juegos Olímpicos entre Seúl'88 y Sídney 2000 -dos sextos puestos como mejor resultado-, se une a la canadiense Tricia Smith, presidenta de su comité nacional desde 2015, y a la estadounidense Susanne Lyons, que ocupa el cargo desde 2019.

Alcalá y Smith comparten su condición de licenciadas en Derecho y deportistas olímpicas: la canadiense participó en las pruebas de remo en Montreal'76, Los Ángeles'84, donde ganó una medalla de plata en dos sin timonel, y Seúl'88.

Lyons, en cambio, procede del mundo de la empresa y el márketing.

Tricia Smith es, además, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 2016.

En el anterior ciclo olímpico solo eran seis los comités olímpicos presididos por mujeres entre los 41 países del continente americano, pero ahora son diez, la mayoría en el área del Caribe. A los tres de Norteamérica se unen los de Bermudas, Islas Caimán, Panamá, Puerto Rico, Granada, Santa Lucía y Barbados.

Al igual que María José Alcalá en México, Tricia Smith fue la primera mujer que asumió la presidencia del comité canadiense.

No es así en el caso de Susanne Lyons, que cuenta en Estados Unidos con los antecedentes de Sandra Baldwin (2000-2002) y Marty Mankmayer (2002-2003).

A escala global, otros comités nacionales que han elegido recientemente mujeres por primera vez para la presidencia son los de Francia, con la exfutbolista Brigitte Henriques, e Israel, con Yael Arad, primera medallista olímpica de su país, plata en judo en Barcelona'92.