Tebas: "El Real Madrid arrastró al Barcelona para no firmar el acuerdo con CVC"

Sevilla, 12 nov (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes que el Barcelona "ha sido arrastrado por el Real Madrid" para no adherirse al acuerdo con el fondo de inversión británico CVC Capital Partners, que inyectará 2.100 millones de euros sin intereses al fútbol español a cambio del valor del 9 % de los derechos audiovisuales generados por la competición en los próximos 50 años.

En un acto de la tercera edición del 'MARCA Sport Weekend' que se celebra este fin de semana en Sevilla, Tebas se mostró crítico con el Real Madrid y con su presidente, Florentino Pérez, por su negativa a sumarse a dicho acuerdo, que únicamente han rechazado el club blanco, el Barcelona y el Athletic Club.

Según el dirigente de la patronal del fútbol español, el Athletic "no lo hizo porque es un club con una filosofía muy especial y este tipo de proyecto no encaja en ella”, mientras que el Barcelona “ha sido arrastrado por el Real Madrid”, indicó en declaraciones facilitadas por la organización de esta actividad.

Preguntado sobre por qué cree que el Real Madrid rechaza este acuerdo, Tebas dijo: "Cuanto más fuerte sea nuestra competición y nuestros clubes, tiene muchísimo menos sentido ese discurso filosófico de que vienen a salvar el fútbol con la Superliga que expresa el presidente del Real Madrid”.

También censuró la postura del presidente madridista en el asunto de la Superliga y señaló que “el liderazgo de Florentino Pérez genera contención en algunos medios de comunicación”, en referencia a la escasa crítica que en España recibió dicho proyecto de crear una competición europea paralela con la presencia de determinados clubes.

“Parecía que criticar la Superliga era criticar al Real Madrid, y no es así. Yo soy madridista, pero no florentinista porque creo que es un proyecto que hace mucho daño al Real Madrid”, precisó.

Tebas rechazó, además, los planes de la FIFA de que se dispute un Mundial cada dos años. “Si hemos crecido con el formato actual de uno cada cuatro, ¿por qué hay que cambiarlo?”, se preguntó.

Añadió que el hecho de que el Mundial de Catar de 2022 vaya a celebrarse en mitad de la campaña supone “un problema importante para la industria” del fútbol, ya que habrá “45 días sin competición y con jugadores sin actividad”, por lo que va a haber "dos temporadas en una”.

El dirigente de LaLiga fue uno de los invitados del 'MARCA Sport Weekend', que, además de encuentros con personalidades del mundo del deporte, incluye numerosas actividades en las calles y plazas de Sevilla como mesas redondas, charlas y actos abiertos a la participación gratuita del público, entre ellos pruebas de escalada, patinaje, bádminton, tenis de mesa, atletismo, béisbol, ajedrez o tiro con arco.