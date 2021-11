Sol peruano cae pese a alza de tasas de 50 puntos base: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas caen junto con la mayoría de sus pares de mercados emergentes, incluso cuando las materias primas reducen sus pérdidas anteriores. El banco central de Perú, por su parte, subió su tasa de referencia en 50 puntos básicos, tal y como se esperaba, pero no provocó un movimiento significativo de la moneda.

El sol peruano seguía a sus pares, y caía 0,2% el viernes después de que el banco central elevara la tasa de referencia del país al 2%. El objetivo de la medida fue frenar el IPC, que alcanzó un 5,83% interanual en octubre, superando por lejos la meta del banco central de un rango de 1% a 3%.

El peso chileno, por su parte, perdía 0,4%, reduciendo parte de sus alzas de la semana, incluso después de que el cobre revirtiera las pérdidas anteriores en Londres. Los operadores parecen estar recortando posiciones alcistas después de que la moneda tuviera el segundo mejor desempeño en los mercados emergentes este mes. Mientras el peso está más allá del nivel psicológico de 800 por dolar, que sigue propenso a una apreciación, aún no llega a probar su promedio móvil de 100 días cerca de los 783 por dólar.

La curva Cámara de Chile continúa altamente volátil, con los swaps subiendo entre 4 y 11 puntos base. Los aumentos de tasas más “hawkish” de lo esperado del banco central han dado lugar a movimientos más agresivos de los operadores para calibrar las posiciones.

Los operadores aún tienen una semana más sin encuestas presidenciales antes de las elecciones del 21 de noviembre. Analistas de Morgan Stanley dijeron en un informe que los inversionistas han castigado excesivamente a los activos de riesgo chilenos en los últimos dos años y que los resultados de políticas disruptivas del próximo Gobierno y la Convención Constitucional son cada vez más improbables.

El peso colombiano, en tanto, perdía 0,2% con la vista puesta en la caída de 1,1% del petróleo en Londres. La moneda sigue sin encontrar un nuevo rango después de que la ruptura de los 3.864 por dólar hiciera que los operadores consideraran la posibilidad de un movimiento de depreciación hacia los 4.000 por dólar.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:Peruvian Sol Declines Despite BCRP’s 50bps Hike: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.