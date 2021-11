Sito Alonso espera "40 minutos muy duros" para el UCAM CB en Andorra

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, en una imagen de archivo. EFE/ Eliseo Trigo

Murcia, 12 nov (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, espera "40 minutos muy duros" este sábado en la cancha del MoraBanc Andorra y, pese a que su equipo es el tercer clasificado de la Liga Endesa, ha asegurado que "no vale de nada lo que hayas hecho hasta ahora pensando en el siguiente partido". El técnico universitario se ha mostrado ilusionado para lograr el que sería el séptimo triunfo del curso, para lo cual podrá contar con los 12 integrantes de su plantilla. "La semana ha sido normal y todos van a estar, aunque varios de nuestros jugadores hayan tenido algunos problemas físicos", ha comenzado diciendo Alonso en la rueda de prensa previa al choque fijado para las seis de la tarde en el Poliesportiu del Principado. Del conjunto andorrano, que es el decimocuarto clasificado habiendo ganado tres de sus nueve choques ligueros y que en la Eurocopa viene de vencer por 61-60 al Partizan de Belgrado serbio, el entrenador grana ha destacado que "consiguió superar a un rival que estaba invicto en competición europea y lo hizo con mucha intensidad en defensa". En este sentido ha añadido: "Para vencer en Andorra, tienes que jugar especialmente bien, porque ellos se crecen en su pabellón y debemos estar preparados para 40 minutos muy duros ante un rival que nos lo pondrá súper difícil". "Es un adversario de mucha entidad, que tiene un país detrás y que cuenta con dos muy buenos bases -Clevin Hannah y Codi Miller McIntyre- e interiores que son muy físicos. Además, tiene capacidad de tiro exterior con Drew Crawford, David Jelinek y con sus ala pívots. Técnicamente es un equipo muy difícil de defender y ante el que también es complicado atacar, por lo que deberemos estar muy concentrados y tener paciencia", ha seguido diciendo el entrenador madrileño. El UCAM CB ha perdido en cuatro de las cinco últimas veces que ha visitado el Principado, el pasado año por 84-66, y Sito confía en hacerlo por segunda vez. "El historial de enfrentamientos no me importa en absoluto e intentaremos sumar una victoria a ese bagaje negativo de las visitas de Murcia a Andorra, pues además cada partido es diferente y las estadísticas están para romperlas", ha indicado. Con respecto a la buena trayectoria del UCAM CB, que el pasado sábado se impuso por 99-76 al Urbas Fuenlabrada, ha dejado claro que "aquí no vale de nada lo hecho hasta ahora de cara al siguiente partido y tienes que jugar en función de lo que quieres hacer y no de lo que hayas hecho". Esta semana se ha conocido que Granada, localidad que no tiene equipo en la Liga Endesa, acogerá la Copa del Rey de baloncesto en la que aspira estar el cuadro murciano y a la que accederán los ocho primeros clasificados de la competición liguera al término de la primera vuelta sin tener que guardar plaza para el anfitrión. "A mí nunca me pasó, pero sí una vez que le ocurrió al UCAM CB quedarse fuera siendo octavo. Me parece bien que los ocho primeros vayan a la Copa y, además, Granada es una ciudad sensacional", ha comentado Sito Alonso, cuyo equipo tan sólo aventaja en un triunfo al noveno, que es el Baxi Manresa. EFE 1010051

