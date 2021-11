SEC rechaza ETF de bitcóin en señal de oposición a comercio spot

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) rechazó una propuesta para un ETF que mantendría directamente bitcoines, echando por tierra las esperanzas de que un producto deseado durante mucho tiempo finalmente obtuviera la autorización después del debut el mes pasado de los primeros fondos vinculados a los futuros de la criptomoneda.

En una medida ampliamente esperada, la SEC denegó la aprobación de VanEck para que su fondo cotizado en bolsa de bitcoines cotizara en Cboe Global Markets Inc., lo que marca la primera decisión sobre el tema desde que se lanzaron los primeros ETF de futuros de bitcoines. En un dictamen publicado el viernes, el regulador reiteró su preocupación de larga data de que basar un producto en el precio spot del bitcóin podría violar las reglas de valores porque el mercado es demasiado propenso al abuso.

“La Comisión ha exigido constantemente que el intercambio de cotización tenga un acuerdo integral de fiscalización compartida con un mercado regulado de tamaño significativo relacionado con el bitcóin, o demuestre que contar con otros medios para prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras son suficientes”, dijo la SEC. “El intercambio de cotización no ha cumplido con ese requisito”.

El bitcóin extendió las pérdidas después del rechazo, cayendo hasta un 4,2% a US$62,311. El lunes, la criptomoneda más grande había repuntado a un máximo histórico de US$68,991.

Intercambios regulados

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que se siente cómodo con los ETF basados en futuros porque los futuros del bitcóin se negocian en bolsas altamente reguladas. Ese no es el caso con el bitcóin físico.

Aunque muchos analistas han estado prediciendo que un ETF de futuros de ether será la próxima iteración en llegar al mercado, el ETF de bitcóin respaldado físicamente sigue siendo el producto más codiciado. La primera solicitud fue presentada en 2013 por los gemelos Winklevoss, conocidos por enriquecerse con Facebook Inc.

El lanzamiento en octubre de dos ETF de futuros de bitcóin marcó un hito importante para la industria. El primero, el ETF ProShares Bitcoin Strategy, acumuló más de US$1.000 millones en activos en solo días, mientras que el segundo, el ETF Bitcoin Strategy de Valkyrie, tuvo una recepción más tranquila, pero aún vigorosa. Sus estrenos generaron mucho entusiasmo por la aceptación de Wall Street hacia las criptomonedas y aumentaron el optimismo de que la SEC podría ser más receptiva esta vez con un fondo de bitcóin respaldado físicamente.

