Salva Reina: “Para mí sería un sueño rodar una película en Iberoamérica"

El actor español Salva Reina durante su visita al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde hoy recibe el premio honorífico "Luz" del certamen. EFE/Julián Pérez

Huelva (España), 12 nov (EFE).- El actor español Salva Reina, premio honorífico "Luz" del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (sur de España), ha asegurado hoy que rodar una película en Iberoamérica “sería un sueño” para él, que espera cumplir como uno de sus retos para el futuro cercano.

En conferencia de prensa en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que esta noche se inicia con la entrega de este premio honorífico, Reina ha agradecido al certamen que se haya acordado de él para este galardón y ha dicho que ha tenido la suerte, en su carrera, de trabajar “en series y películas de comedia, un género complicado, aunque muchas veces se considere algo menor”.

También ha interpretado papeles dramáticos, porque “al final, el actor o la actriz quiere hacer el personaje con la mayor verdad posible y apoyando la verdad que se están contando”, pero, sea una cosa u otra, “no podemos estar condicionados”.

“Me da miedo que me encasillen, pero si me encasillan y me llaman siempre, que lo hagan”, ha bromeado, para enfatizar que se encuentra igual de cómodo en cualquier registro, “porque lo importante es que la historia sea bonita”.

El director del festival, Manuel H. Martín, se ha mostrado muy satisfecho de la elección del homenajeado, al que ha definido como “un actor transversal, un profesional del cine y de televisión”, y ha recordado que cuando le comunicó la concesión del premio “mostró una gran ilusión, lo transmitió con una gran naturalidad”.

Para Manuel H. Martín, además de actor,” Salva Reina tiene una importante trayectoria a sus espaldas como guionista y monologuista, y es un exponente de un género tan difícil como es la comedia, en el que “ha demostrado su luminosidad y conexión con los espectadores más allá de las sonrisas”.