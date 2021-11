Sakkari y Badosa se presentaron con el pie derecho en el WTA Finals

La griega Maria Sakkari y la española Paula Badosa hicieron una triunfal presentación en el WTA Finals-2021 este jueves al vencer en la primera ronda de la fase de grupos a la polaca Iga Swiatek y a la bielorrusa Aryna Sabalenka, respectivamente, en el Centro Panamericano de tenis de Zapopan.

En el primer partido del Grupo llamado Chichen Itzá, Sakkari, cuarta en la siembra, venció a Swiatek, quinta preclasificada, en dos sets con parciales de 6-2 y 6-4 en una hora con 26 minutos.

Sakkari hizo gala de su potente servicio para lograr la victoria ante Swiatek. La griega ganó 96,3% de sus puntos con su primer servicio y aunque logró el quiebre sólo en tres de ocho oportunidades, salvó el rompimiento las dos veces que lo exigió la polaca.

"Creo que fue un partido muy sólido de mi parte. Obviamente, mi servicio ayudó mucho a mi juego", dijo Sakkari después del partido y añadió que con el correr del torneo "podría controlar mis tiros muy bien, creo que cada día me sentiré mejor".

Este fue el tercer partido entre ambas; los tres los han jugado en 2021. La griega de 26 años ha vencido a la polaca de 20 años en todos sus enfrentamientos.

Posteriormente, la española Paula Badosa, séptima preclasificada, dio la campanada al vencer a la máxima favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en dos sets con parciales de 6-4 y 6-0 en apenas una hora con 16 minutos de juego.

Impulsada por el apoyo de la afición local, la española lució dominante en la pista ante una bielorrusa que dio muestras de incomodidad y frustración en la pista en el transcurso del partido.

Badodas perdía 4-2 en el primer set y luego ganó los siguientes 10 juegos sin padecer ante su rival. La española logró los cinco puntos de quiebre que tuvo a su alcance y Sabalenka sólo uno de siete.

"Ella tiene un juego que es a todo o nada y yo sabía que tenía que aguantar sus momentos buenos y, cuando yo tuviera la oportunidad, estar bastante agresiva, he aprovechado muy bien los momentos importantes, las bolas de break las he jugado muy bien. No sé lo que va a pasar aquí, de momento ha sido un gran partido", resumió Badosa tras su victoria.

Este fue el segundo entrenamiento entre ambas de por vida y los dos los ha ganado Badosa, en 2021 -el primero fue en Cincinnati-.

--Resultados del jueves en primera ronda del Grupo Chichen Itzá:

Maria Sakkari (GRE/N.4) venció a Iga Swiatek (POL/N.5) 6-2, 6-4

Paula Badosa (ESP/N.7) a Aryna Sabalenka (BLR/N.1) 6-4, 6-0

Clasificación del Grupo Chichen Itzá: G P Sets Juegos

1. Paula Badosa (ESP/N.7) 1 0 +2 +8

2. Maria Sakkari (GRE/N.4) 1 0 +2 +6

3. Iga Swiatek (POL/N.5) 0 1 -2 -6

4. Aryna Sabalenka (BLR/N.1) 0 1 -2 -8

Nota: las dos primeras tenistas de cada grupo clasificarán a semifinales. Si dos jugadoras quedan empatadas, el resultado de su enfrentamiento directo será el criterio de desempate. Si tres jugadoras están empatadas, se decidirá por el número total de sets ganados / perdidos, o incluso por el número total de juegos ganados / perdidos.

