RDT vale 70 millones

El delantero del Espanyol Raúl de Tomás, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 12 nov (EFE).- Raùl de Tomás es RDT en el paisaje del fútbol. Desde hoy su cláusula de rescisión es de 70 millones de euros. Su debut con España le sube ya 10 millones su cláusula. EFE desvela los detalles de su imagen de marca.

El delantero del Espanyol disfruta de una tremenda repercusión después de debutar con la selección absoluta en la victoria contra Grecia (0-1). Suma siete goles ligueros y es el futbolista español más realizador, lo que le ha valido para maravillar en la competición y convencer a Luis Enrique. Sus siglas, RDT, son un sello de garantía futbolística y, también, comercial.

Raúl de Tomás le debe las siglas de su camiseta a Pablo Arias, su preparador personal y nutricionista, además de amigo, que le ha acompañado durante gran parte de su carrera deportiva. Se lo propuso y le gustó. Dicho y hecho. Ahora, es una marca de éxito que está en boca de todos.

Las cifras del delantero son de escándalo. No solo por las siete dianas que acumula esta temporada con el Espanyol, que también, sino por el precio de su fichaje. Costó 22,5 millones de euros y se convirtió en la incorporación más cara de la historia de la entidad blanquiazul.

Raúl de Tomás tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Su cláusula de rescisión era de 60 millones de euros, pero al debutar con la selección absoluta sube hasta los 70 por contrato. El club catalán no tiene ninguna intención de desprenderse de su jugador franquicia.

Es el futbolista, después del centrocampista Wu Lei, con una tremenda repercusión entre la población china, que más camisetas vende del equipo. RDT es un reclamo atractivo para el club, que asume que su popularidad puede suponer un gran activo a nivel de marketing.

Apasionado de los caballos -tiene dos, uno de ellos de competición-, también practica boxeo con un entrenador personal. Incluso se atreve con la pintura, como alguna vez ha demostrado en las redes sociales. También es un fan incondicional de los tatuajes y de la Fórmula 1, especialmente de Lewis Hamilton.

La meditación forma parte de su rutina -así celebra alguna de sus dianas- y es creyente, algo que combina con una actitud seria y desafiante. Como Mark Lenders, el personaje de la serie de dibujos animados y archienemigo de Oliver Atom. "Es más malo", confesaba en una entrevista con una sonrisa.

Sea como sea, la verdadera adicción de este futbolista singular son los goles, como demuestra cada jornada. Así es RDT, la marca y el ídolo de un Espanyol en un excelso momento que amenaza también con convertirse, si es que no lo es ya, en una de los grandes referencias de LaLiga.