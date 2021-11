Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy viernes, 12 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Spotify con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Smokin Out The Window

El sencillo más reciente de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Smokin Out The Window» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.331.303 más de reproducciones.

2. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.111.983 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Lo más nuevo de Lil Nas X, «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.073.301 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

4. One Right Now (with The Weeknd)

Tras acumular 966.020 reproducciones, «One Right Now (with The Weeknd)» de Post Malone se mantiene en cuarto lugar.

5. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)», interpretado por The Kid LAROI, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 961.443 reproducciones.

6. Heat Waves

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Glass Animals. Quizás por esto es que «Heat Waves» debuta en el ranking directamente en el sexto puesto, pues alcanzó un total de 906.170 reproducciones.

7. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

«Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)» de Drake se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 891.159 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la séptima posición.

8. ESCAPE PLAN

Cosechar éxitos es sinónimo de Travis Scott. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «ESCAPE PLAN», debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 804.333 reproducciones de primera entrada?

9. Enchanted

«Enchanted» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 764.724 reproducciones.

10. Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)

Tras acumular 741.645 reproducciones, «Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)» de Drake se mantiene en décimo lugar.

