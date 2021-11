Ranking Netflix en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 11 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Netflix cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. ¡Qué duro es el amor!

Una chica de Los Ángeles, desafortunada en el amor, se enamora de un chico de la costa este por una aplicación de citas y decide sorprenderle por Navidad, solo para descubrir que la han engañado. Pero el objeto de su afecto vive, de hecho, en la misma ciudad y el chico que la engañó se ofrece a tenderles una trampa si ella finge ser su novia durante las vacaciones.

2. Más dura será la caída

El forajido Nat Love (Jonathan Majors) descubre que su enemigo, Rufus Buck (Idris Elba) ha salido de prisión, por lo que reúne a su banda para perseguir a Rufus y buscar venganza.

3. Infiltrados en clase

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

4. Un padre por Navidad

Cuatro hermanas enfrentadas reciben un curso acelerado de cómo conseguir una buena armonía familiar, cuando su distanciado padre se presenta inesperadamente en su elegante mansión por Navidad.

5. Claroscuro (Passing)

Estados Unidos, década de 1920. Clare es una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época.

6. Atrapado

Escondido con su hijo Taylor en la costa mexicana, Nero espera dejar atrás su violenta carrera en las Fuerzas Especiales. Pero después de que la casa de Nero es atacada y Taylor es secuestrada, el misterioso Mzamo ordena a Nero que masacres a los miembros de tres sindicatos criminales rivales. Si falla, Taylor morirá. Ahora, con las balas volando y los cuerpos cayendo mientras Nero completa su misión, corre para encontrar el escondite de Mzamo y buscar venganza.

7. El ejército de los ladrones

Una misteriosa mujer recluta al cajero de banco Ludwig Dieter para liderar a un grupo de aspirantes a ladrones en un atraco ultra secreto durante las primeras etapas del apocalipsis zombie.

8. Yara

Obsesionada con la desaparición de una niña de 13 años, una decidida abogada hace todo lo posible para averiguar la verdad. Basada en un caso real.

9. American Gangster

Nueva York, 1968. Frank Lucas (Denzel Washington) es el taciturno chófer de un importante mafioso negro de Harlem. Cuando su jefe muere inesperadamente, Frank aprovecha la oportunidad para construir su propio imperio. Gracias a su talento, se convierte no sólo en el principal narcotraficante de la ciudad, inundando las calles con productos de mejor calidad y precio, sino también en un hombre público muy respetado. Richie Roberts (Russell Crowe), un policía incorruptible marginado por su honradez que conoce bien las calles, se da cuenta de que una persona ajena a los clanes trepa por la escalera del poder. Tanto Roberts como Lucas comparten un estricto código ético que les aparta de los demás y los convierte en dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley. Cuando se encuentren, el enfrentamiento entre ellos será inevitable.

10. Moneyball: Rompiendo las reglas

Billy Beane (Brad Pitt) es el gerente general del equipo de béisbol Atléticos de Oakland, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo y con la ayuda del joven economista Peter Brand (Jonah Hill), utilizará las estadísticas de éste para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Art Howe (Philip Seymour Hoffman).

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en Netflix!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que Netflix es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.