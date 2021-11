Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy jueves, 11 de noviembre

El contenido multimedia es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay un enorme mercado de series. La noticia es que el streaming puede darte exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

Con ello en mente, Hulu realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real en Estados Unidos. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 9 series más buscadas en esta plataforma:

1. 9-1-1

Drama basado en hechos reales que explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de emergencia 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

2. The Voice USA

The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto estadounidense, emitido por NBC y ganador de un Emmy Award. Basado en el formato original de The Voice of Holland, el concepto del show es el de hallar nuevos talentos de canto (solistas o dúos) entre los aspirantes,​ elegidos de audiciones públicas. El ganador es determinado por votaciones a través de teléfonos, Internet, SMS e iTunes Store mediante los sencillos de cada concursante.

3. Addio al nubilato

Cinco jóvenes, amigas desde la secundaria, se reúnen para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. De una suite a un local de striptease, hasta llegar a su antiguo instituto, durante toda la velada, ni rastro de la futura novia. Mientras tanto, las amigas hablan de los hombres, de sus frustraciones, de sus ambiciones, de sexo y de amor.

4. La Brea

Un agujero gigantesco, de origen inexplicable, destruye Los Ángeles y separa a una familia en dos mundos distintos: la madre y el hijo quedan atrapados en una tierra salvaje, mientras que, en la superficie, el padre y la hija intentan rescatarlos.

5. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

6. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

8. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

9. New Amsterdam

Inspirado por Bellevue, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, este drama médico único sigue al brillante y encantador Dr. Max Goodwin, el director médico más nuevo de la institución, que se propone romper la burocracia y brindar una atención excepcional.

10. The Resident

Un joven e idealista médico comienza su primer día ansioso por salvar vidas. Bajo la supervisión de un duro y brillante residente senior, pronto descubrirá que su profesión no es lo que él imaginaba y que las líneas éticas suelen ser borrosas. "The Resident" es un nuevo y provocativo drama médico que revela la verdad de lo que ocurre en los hospitales.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece Hulu?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Hulu para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.