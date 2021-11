Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 11 de noviembre

Ver pelis es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay una enorme oferta en el mercado, tanto en los cines como en streaming. Es decir, ya no tienes que desplazarte para encontrar exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

La noticia es que Hulu realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 pelis más buscadas en Estados Unidos:

1. Expediente Warren: obligado por el demonio

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encuentran con lo que se convertiría en uno de los casos más sensacionales de sus archivos. La lucha por el alma de un niño los lleva más allá de todo lo que habían visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

2. Seguridad nacional

Earl Montgomery (Lawrence) es un engreído e hiperactivo cadete de la Policía de Los Ángeles que, a causa de su mala actitud, es expulsado de la academia. Tras ser arrestado en un incidente con su vehículo por el policía Hank Rafferty (Zahn), Earl lo acusa de acoso y, como consecuencia, el agente ingresa en prisión durante seis meses. En ese tiempo, Earl acepta un humilde puesto de trabajo como guardia de seguridad en Seguridad Nacional, el mismo empleo que consigue Hank tras abandonar la cárcel. Es entonces cuando Earl descubre una sofisticada operación de contrabando que ya le costó la vida a su compañero meses atrás y en la que podría estar implicado el propio Departamento de Policía.

3. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

4. Un novato en prisión

Un delincuente profesional, ha tramado la mejor forma de vengarse del juez que le mandó a la cárcel: ocuparse de que el repelente hijo del magistrado, sobreviva a una temporada en el trullo, convirtiéndose en su compañero de celda y asegurándose que reciba el "tratamiento completo"..

5. El protector

Un ranchero en la frontera de Arizona se convierte en el improbable defensor de un joven mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cartel que lo han perseguido hasta Estados Unidos.

6. ¿Cuándo llegamos?

Nick es un seductor que intenta conseguir una cita con la joven y atractiva divorciada Suzanne. El problema es que Suzanne está atrapada trabajando en Vancouver y además es infeliz porque está perdiendo a sus hijos. Nick ve la oportunidad de conquistarla y se ofrece galantemente a hacer realidad los deseos de Suzanne –y los suyos al mismo tiempo– trayendo desde Portland, Oregon, a Kevin, de siete años y a Lindsey, de once, para que se reúnan con su mamá. Lo que Nick no sabe es que los hijos de Suzanne piensan que ningún hombre es lo bastante bueno para su madre y que harán todo lo posible para convertir el viaje en una pesadilla.

7. The House Next Door: Meet the Blacks 2

Cuando el exitoso autor Carl Black traslada a su familia a la casa de su infancia, debe unirse con vecinos extraños para luchar con un proxeneta, que puede ser o no un vampiro real.

8. Hora punta

Dos detectives diferentes son asignados en un mismo caso. Ambos tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito, pero no va a ser una tarea fácil. El detective inspector Lee es el rey de las artes marciales y pertenece a la Royal Hong Kong Police. Su pupila preferida es la hija de once años del Cónsul chino, de la cual el inspector Lee es su guardaespaldas y su mejor amigo. Esta muchacha es capturada y llevada a los Estados Unidos por un peligroso grupo criminal. Hasta allí tendrá que viajar el inspector y, donde se unirá a la investigación con un departamento del FBI y, concretamente, al detective James Carter, un arrogante e impulsivo agente de policía. La explosiva pareja tendrá que enfrentarse a una banda de criminales muy peligrosa y contarán con la ayuda de Tania Johnson, una experta en artefactos explosivos.

9. Bajo el sol de la Toscana

Frances Mayes (Diane Lane) es una escritora americana de 35 años que vive en San Francisco y cuya perfecta vida acaba de dar un giro de 180 grados. Su reciente divorcio le ha causado una profunda depresión y un bloqueo creativo. Patti (Sandra Oh), su mejor amiga, empieza a preocuparse y decide regalarle una estancia de diez días en la Toscana (Italia). Una vez allí, Frances se encapricha de una villa llamada "Bramasole" (“que anhela el sol”) y decide comprarla. La casa necesita muchas reformas pero Frances está dispuesta a acometerlas. A medida que se va adaptando a su nuevo estilo de vida hará amistades entre sus vecinos.

10. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

