Ranking Apple en Colombia : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy viernes, 12 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Colombia, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. Luz de la noche

La Comisión de la Verdad presenta Luz de la Noche: una serie podcast inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto colombiano. Las historias de vida de este podcast constituyen un relato colectivo de dolor que a su vez reconoce la resistencia y resiliencia de un pueblo que no pierde la añoranza de la paz y la esperanza de perdón. Una producción de Camino Diseño sonoro y musicalización: La Tina Ilustraciones y animaciones: Isabel Gómez Machado

3. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

4. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.

5. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

6. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Sospechosamente Light

Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos y no les choca, el tiempo perdido los trajo justo donde no querían al punto donde están muy jóvenes para morir pero muy viejos para vivir. Liss Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón, juntos en Sospechosamente Light.

8. DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos..

9. El Pulso del Fútbol

César Augusto Londoño y Oscar Rentería reviven las historias del fútbol colombiano

10. Daniel Habif - Inquebrantables

Daniel Habif, es considerado uno de los mejores y más importantes oradores de habla hispana en el mundo. Es líder y creador del movimiento #INQUEBRANTABLES. Autor de los Libro BestSeller “INQUEBRANTABLES” (+500 copias vendidas) y su más reciente libro: "LAS TRAMPAS DEL MIEDO". 26 años de experiencia en la industria de la comunicación. Actualmente cruza una nueva Lic. en Psicología. Su contenido digital ha logrado alcanzar más de 2 billones de personas, en la actualidad 80 millones de personas visitan sus redes. Support this podcast:

