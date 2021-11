Putin aboga por la cooperación médica ante la amenaza de cepas más peligrosas de covid

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL

Sídney (Australia), 12 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó hoy por la cooperación médica y farmacéutica a nivel mundial ante la amenaza de que surjan cepas del coronavirus más peligrosos.

"En la región de Asia-Pacífico y en el mundo en su conjunto persisten muchos problemas socioeconómicos y de otro tipo (...) y el coronavirus está lejos de ser derrotado", señaló el mandatario en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Por eso, dijo, "es de vital importancia no debilitar los esfuerzos para combatir la pandemia, hacer todo lo necesario para fortalecer los sistemas de salud de nuestros países, mejorar sus recursos y el aprovisionamiento tecnológico".

"Y la solución a estas tareas, por supuesto, se vería facilitada por un aumento cualitativo de la cooperación internacional en las esferas médica y farmacéutica", recalcó Putin.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) es cada vez más importante, sostuvo.

"Con nuestra asistencia, la OMS podría participar aún más activamente en la inmunización colectiva de la población ya que, lamentablemente, muchos países que necesitan vacunas aún no pueden acceder a las vacunas", afirmó.

En este encuentro Putin reiteró lo que ya dijo a finales de octubre en la cumbre del G20.

"Esto ocurre, entre otras cosas, debido a la competencia desleal, el proteccionismo, debido a la falta de preparación de varios Estados para el reconocimiento mutuo de vacunas y certificados de vacunas", se quejó.

La OMS, agregó, podría acelerar los procedimientos de autorización de nuevas vacunas y medicamentos.

Recordó que Rusia fue el primer país del mundo en registrar una vacuna contra la covid-10, la Sputnik V, y que hasta el momento el preparado ha sido aprobado en 71 países, pero no ha recibido aún el visto bueno de la OMS ni de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Solo 31 países permiten a los vacunados con la Sputnik V entrar en su territorio con el certificado únicamente.

Putin volvió a insistir en la necesidad del reconocimiento mutuo de vacunas y certificados nacionales "lo antes posible".

"Estoy seguro de que cuanto antes se haga, más fácil será reanudar por completo los negocios, el turismo y otras actividades globales", subrayó el presidente ruso.

Además de la vacuna Sputnik V, Rusia ha creado el preparado monodosis "Sputnik Light" (el primer componente de la bidosis Sputnik V), que puede utilizarse, entre otras cosas, para aumentar la eficacia de otras vacunas, dijo.

"También la ofrecemos a nuestros socios", recalcó.

"Rusia se opone al proteccionismo en la economía y el comercio mundiales, por negarse a utilizar restricciones unilaterales motivadas por motivos políticos para luchar por los mercados y eliminar a los competidores", sostuvo Putin.

"Estamos convencidos de que redunda en interés de toda la comunidad internacional preservar y fortalecer el sistema de comercio multilateral, en cuyo centro se encuentra la Organización Mundial del Comercio (OMC).