Porfi Fisac demanda "orden y disciplina en ataque" para ganar al Baskonia

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfirio Fisac, en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria, 13 nov (EFE).- El entrenador del Gran Canaria, Porfi Fisac, ha considerado este viernes que, para tener opciones de ganar este fin de semana al Baskonia, sus jugadores tendrán que ser "muy ordenados y disciplinados" en el ataque.

"Baskonia no va a perder el carácter y Dusko (Ivanovic, el técnico rival) no va a perder la ambición”, ha destacado Fisac en la rueda de prensa previa al choque, en la que ha augurado que el conjunto alavés "acabarán haciendo un buen trabajo", gracias a ese carácter que está "por encima" de los logros individuales.

Para batir al Baskonia este sábado en el Gran Canaria Arena, "no podemos dejarles correr mucho y anotar fácil", ha dicho Fisac para adelantar también que su equipo tendrá que "hacer un trabajo físico que espera puedan aguantar".

"Es un equipo que juega con muy buen ritmo, muy bien en defensa. Debemos ser ordenados y disciplinados en ataque, no parar de jugar y de mover", ha añadido.

En cuanto a los rivales vascos, el entrenador ha recordado que "siempre han sido muy competitivos", además de que "acaban de fichar a Lamar Peters y tienen variedad de jugadores interiores".

"Los animales grandes y heridos, como Baskonia, son más peligrosos", ha dicho el técnico amarillo para también reconocer que su equipo "está en el momento más delicado" desde que ha empezado la temporada.

En cuanto al estado de sus jugadores, ha explicado que John Shurna no se ha recuperado aún de una gastroenteritis, por lo que aún está en duda para el partido de mañana. Además, Andrew Albicy ha sufrido un duro golpe en la rodilla.

El entrenador espera poder contar con al menos uno de los dos para el partido.

"Es un partido que cada vez se va complicando un poquito más" pero "si hay cinco para jugar, hay cinco para ganar", ha remarcado.

Fisac se ha referido también a la designación de Granada como sede de la Copa del Rey y ha calificado de "espectacular" la ciudad elegida para disputar la competición y de "justo" el hecho de que en la misma vayan a competir los ocho primeros clasificados.

El choque entre grancanarios y alaveses, correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa, se celebrará este sábado 13 de noviembre a las 19.45 hora canaria en el Gran Canaria Arena.