Por qué Carlos Sainz patrocina cerveza gallega en México

El piloto español de la escudería Ferrari de la Fórmula 1 Carlos Sainz habla durante una entrevista con Efe en un hotel de la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

México, 11 nov (EFE).- Carlos Sainz jr impulsa el patrocinio de Estrella Galicia en México. Un impulso romántico. Su abuelo Antonio, construyó la fábrica en La Coruña. Carlos es el emblema de la marca. Ignacio Rivera, CEO de la compañía, lo tiene claro. "En Ferrari son artesanos de los coches, nosotros de la cerveza", explica a EFE en México.

"Nuestra propuesta es ser la cerveza más querida, no la más vendida. La filosofía es continuar en pocas cocinas en una fábrica y comunicar esa propuesta de valor en el mundo del patrocinio buscando con quien nos casamos. Los de Ferrari son artesanos de los coches, nosotros somos artesanos de la cerveza; o sea hay un buen matrimonio", aseguró a Efe Ignacio Rivera, CEO de la empresa.

Más que un asalto al mercado mexicano, la introducción de la bebida en el país es un viaje a los orígenes. Al entrar por el puerto de Veracruz, los contenedores llegados de Galicia lo harán por la ciudad donde José María Rivera Corral estableció en el siglo XIX su taberna "Estrella de oro", a la cual se debe el nombre de la cerveza.

Fue uno de los emigrados españoles en México cuando estaba a punto de llegar el amanecer del siglo XX. Vivió 15 años en México antes de regresar a su país, donde en 1906 fundó "La Estrella de Galicia", empresa dedicada a la fabricación de cervezas y hielo. El nombre fue una manera de mantener en la memoria el bar en la húmeda ciudad jarocha.

"Emociona pensar que por Veracruz entrarán ahora los contenedores de cerveza. Seguro que José María soñó con montar una cerveza de España aquí en México", asegura Rivera al referirse a su bisabuelo.

Coincidiendo con el Gran Premio de Fórmula Uno en México, donde Sainz terminó en sexto lugar, la cervecera se presentó en sociedad en la Ciudad de México la pasada semana.La compañía gallega contará con una importadora y distribuidora propia de sus productos en México como palanca para impulsar el desarrollo de su negocio con un enorme potencial de crecimiento para sus marcas, incluidas el agua Cabreiroá o las sidras Maeloc.

"Es un honor refrendar este vínculo especial que nos une a México desde el inicio de nuestra historia y compartir nuestra tradición y cultura cervecera con un país tan rico y vibrante como este. No venimos, volvemos", comentó Rivera en el acto de presentación.

EL CONDUCTOR DESIGNADO

La elección de Carlos Sainz jr como imagen de marca no es casualidad. Tiene un lado sentimental porque Antonio Sainz, el abuelo del piloto, fue el que construyó la fábrica de cerveza en Galicia.

"Apostamos a Carlos por afinidad. Porque su padre fue campeón mundial de rally y él es buena gente. Ser hijo de un campeón mundial te marca, pero Carlos ha ganado todo a base de esfuerzo. Me parece una persona cerca de lo valores de la marca", explica Ignacio Rivera.

En la publicidad de la cerveza, Sainz jr es una especie de conductor designado a la manera de esa figura elegida en los grupos de amigos para que maneje sobrio, mientras el resto se va a la fiesta. En este caso, sin desconcentrarse de la Fórmula Uno, el competidor de Ferrari es una de las principales caras del deporte asociada a la Corporción Hijos de Rivera, SA, que también ha apostado a pilotos de moto GP como Marc Márquez

"Empezamos a trabajar con Marc Márquez cuando tenía 14 años, con Alex Rins, lo mismo, igual con Alex Márquez. Ahora tenemos muchos pilotos jóvenes, algunos brasileños, uruguayos, y siempre nos gusta acompañarlos en su carrera desde el inicio, no patrocinar a un campeón. Esa filosofía demuestra nuestros propósito", explica el consejero delegado de Estrella de Galicia.

ALTERNATIVAS TRAS LA PANDEMIA

En la marca gallega han visto la COVID 19 como una oportunidad de crecimiento. La compañía se ha reinventado y ha pasado de producir mucha cerveza de barril y botella retornable a fabricar mucha botella no retornable y lata que es lo que se vende en los supermercados.

"En España hubo medidas económicas que hicieron que las personas tomasen un ERTE, que es un despido provisional por la pandemia, y nosotros intentamos que la gente siguiera trabajando en lo que pudiera y eso fue importante. Mantenerse trabajando hizo que la gente aprovechara las oportunidades que había", cuenta Rivera.

En el 2020 la compañía Hijos de Rivera aportó 1.290 millones de euros a la economía de España y aportó el 0,7 del Producto Interno Bruto de Galicia. Los jerarcas de la institución celebran los números, pero confían en multiplicarlos, aun cuando mantienen la filosofía del negocio íntimo, familiar, a pequeña escala.

"En 2019 facturamos unos 500 millones de euros. Cuando entré en los años 90 facturábamos 30 millones y mi sueño es cerrar el plan 2022-2024 con 1.000 millones", concluye Rivera.