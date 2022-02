Perú.- La Fiscalía Anticorrupción que investiga los casos de Perú Libre se declara "en emergencia" por falta de personal

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, la encargada de investigar diversos de los casos abiertos contra miembros del gobernante Perú Libre, se ha declarado este viernes "en emergencia" ante la falta de personal, lo que genera "problemas" para investigar.



El coordinador de la Fiscalía, Ramón Vallejo Odría, ha emitido una denuncia en la que ha explicado que la falta de trabajadores genera "sobrecarga procesal", además de atrasos en las investigaciones, ya que, por ejemplo, los peritos no pueden cumplir con los plazos de entrega de los informes.



"Como es de conocimiento público, durante los últimos meses la Fiscalía Anticorrupción de Junín ha sido objeto de duras críticas respecto a la labor que desempeñamos, sin que la ciudadanía conozca las circunstancias en las que venimos desarrollando las investigaciones", ha empezado su escrito Vallejo Odría, que ha hecho referencia específicamente al caso 'Los dinámicos del centro', en el que están involucrados varios miembros de Perú Libre.



En este contexto, ha pedido a las autoridades "fortalecer" el sistema con medidas como la contratación de más peritos y personal administrativo, y que, por ejemplo, se cree la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción para repartir la carga de trabajo, recoge en su petición Vallejo Odría, informa 'El Comercio'.



Entre las consecuencias de la declaración de emergencia, la Fiscalía Anticorrupción no brindará atención a otros distritos fiscales, no atenderá informes que requiera la Coordinadora Nacional o precisiones sobre alguna de las investigaciones.