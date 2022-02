Papa Francisco.- El nuncio del Papa pide "no quedarse de brazos cruzados" ante la "dictadura ideológica" de la "corrección política"

12-11-2021 Foto de apertura del 23 Congreso Católicos y Vida Pública, en la Universidad CEU San Pablo. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID CEU



El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha instado a los españoles a "no quedarse de brazos cruzados" ante la "corrección política" que "pone las libertades en peligro" y se convierte en "una dictadura ideológica".



Así lo ha pedido el nuncio este viernes 12 de noviembre durante la inauguración del Congreso Católicos y Vida Pública, que llega a su 23 edición, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y que se celebra hasta el próximo domingo en la Universidad CEU San Pablo.



"Como afirma el lema de este Congreso, la corrección política podría poner o pone las libertades en peligro, convirtiéndose en una dictadura ideológica frente a la cual la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados", ha subrayado Auza.



Según ha indicado el nuncio, lo políticamente correcto se desarrolla en todos los campos, "en la política, la economía y, sobre todo en los medios de comunicación social", y ha alertado de que "cuando se toma como parangón de la libertad, custodio de las libertades del hombre, de las instituciones y sociedades enteras, lo políticamente correcto tiene el riesgo de convertirse en un 'big brother' (gran hermano), en una sociedad distópica como en la novela '1984', de George Orwell.



El Congreso de este año se celebra bajo el lema 'Corrección política: Libertades en peligro' y el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Alfonso Bullón de Mendoza, ha indicado que el tema no puede estar "más de actualidad, cuando ayer las Cortes dieron el visto bueno a la reforma del Código Penal, en virtud de la cual rezar delante de las clínicas abortistas puede suponer penas de hasta un año de cárcel".



En este sentido, ha precisado que una de las consecuencias más notables de la corrección política es la denominada "cultura de la cancelación", es decir, "privar de voz, cuando no de libertad, a quienes disientan".



El director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, ha avisado de que la "corrección política" se ha convertido "en la megaideología de nuestro tiempo, que mezcla discursos de la ideología de género, la versión más radical del feminismo, el ecologismo catastrofista o el racismo inverso".



Así, ha indicado que es "un conjunto de ideas dispersas" pero ha precisado que todas ellas "coinciden en la negación de la trascendencia". En este sentido, ha alertado de que intentan "redefinir el bien y el mal al margen del Evangelio" y convertir "la historia de la Iglesia, no ya en el opio del pueblo sino directamente en el museo de los horrores".



En este contexto, el consiliario nacional de la ACdP y arzobispo emérito de Burgos, Fidel Herráez, ha exhortado a los católicos a "actuar en la vida social pública de manera positiva y propositiva por encima de la confrontación" porque "la fe está por encima de cualquier ideología".



Además, ha advertido de lo que el Papa Fracisco ha denominado "colonialismo cultural" del que "Europa es fuente y al mismo tiempo, la primera de sus víctimas", y ha añadido que aunque "el reto evangelizador es difícil" en medio de esta situación, también es "motivador y estimulante".



En el acto de inauguración, el nuncio del Papa en España, ha leído un mensaje del Pontífice en el que Francisco anima a los organizadores y participantes del Congreso a "contribuir a consolidar una sociedad fundada en la dignidad de la persona" y a iluminarla desde "los valores del cristianismo que la hacen más humana, pacífica y solidaria".