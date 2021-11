Navas llega a Costa Rica con la fe de recuperarse para enfrentar a Honduras

El arquero de Costa Rica Keylor Navas, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

San José, 11 nov (EFE).- El portero del PSG francés Keylor Navas llegó este jueves a Costa Rica con la fe de recuperarse por completo de un esguince de codo y poder jugar el próximo martes frente a Honduras por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

"Tengo que seguir recuperándome aquí. Me quedé en París para intentar tener la mejor recuperación posible y los mejores tratamientos. El codo ha evolucionado bastante bien, tenemos fe de llegar al partido (del martes), pero no es seguro", declaró el guardameta a su llegada a San José.

Navas sufrió el esguince de codo el pasado fin de semana en el partido de liga del PSG y en un principio había quedado fuera del partido de este viernes en Canadá y del martes contra Honduras, pero la recuperación que ha tenido de su lesión abrió la posibilidad de que juegue contra el conjunto hondureño.

El portero dijo que llega a Costa Rica "con las ganas de poder recuperarme bien e intentar estar para el partido" y explicó que el codo "todavía duele" y que "no me siento al 100 por ciento".

"Pero vamos evolucionando bien y hablamos con el entrenador para ver si puedo estar al 100 por ciento para el partido y apoyar. Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo", expresó.

Navas dijo sentirse "contento" porque "estar en la selección es un orgullo y siempre es algo bonito", por lo que criticó a un sector de la prensa local y de la afición que ha puesto en duda su lesión.

"La lengua no tiene hueso y la gente siempre habla. A muchos periodistas se le sale lo aficionado y pierden la ética (...) se crea un mal ambiente y no aportan nada positivo a la selección. Ellos deberían ser más profesionales y realmente investigar un poco antes de decir puras mentiras", manifestó el guardameta y máxima figura de la selección de Costa Rica.

Costa Rica visitará a Canadá el viernes en partido correspondiente a la séptima jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, y recibirá el martes a Honduras por la octava jornada.

El octogonal, que otorga tres boletos directos al Mundial y una repesca, es liderado por México (14 puntos), seguido por Estados Unidos (11), Canadá (10), Panamá (8), Costa Rica (6), Jamaica (5), El Salvador (5) y Honduras (3).