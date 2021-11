Más de 70 obras de Banksy, algunas inéditas, toman el Disseny Hub Barcelona

Decenas de obras originales pertenecientes a colecciones privadas internacionales del mítico y anónimo artista urbano Banksy llegan al Disseny Hub Barcelona con la exposición "BANKSY. El arte de la Protesta", dentro de una gran gira mundial que ha recibido ya más de un millón de visitas. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 12 nov (EFE).- La globalización, el consumismo y la crisis migratoria y climática son algunos de los temas en los que el público se puede sumergir desde hoy en Barcelona, en la exposición "BANKSY. The Art of Protest", que reúne más 70 obras originales de este controvertido artista, del que se desconoce la identidad.

"Se trata, seguramente, de la exposición más completa que nunca se ha hecho sobre este artista rebelde y polémico", ha afirmado este viernes Mireia Escobar, directora de Disseny Hub Barcelona, que acoge la exposición.

La muestra que organiza la empresa Sold Out, especializada en exposiciones para el gran público, como "David Bowie Is" o "Jurassic World: The Exhibicion", ya ha recibido más de tres millones de espectadores en las diferentes ciudades del mundo por las que ha pasado, pero "en cada lugar el discurso es diferente", ha aclarado el director de la empresa, Rafael Giménez.

Un ejemplo de este interés por darle "un giro" a la muestra en cada ciudad son las piezas que abren la de Barcelona: dos obras arrancadas de los muros donde Banksy las creó, que retratan una rata de grandes dimensiones ("Out of Bed Rat") y un policía orinando ("Pissing Guard").

Estas dos obras, que no formaban parte de las anteriores exposiciones, se pueden ver gratuitamente en el recibidor del museo.

En el interior de las salas del Disseny Hub Barcelona, la mayoría de las obras son serigrafías y piezas de estudio porque "Banksy está en un momento de transición. Primero ha pasado de las calles a las galerías y ahora está pasando de las galerías a los museos", según el comisario de la exposición Alexandre Nachkebiya.

Una llegada a los museos que nadie puede asegurar que sea del agrado del artista, ya que esta muestra no ha sido autorizada por él, como ocurre generalmente en las exposiciones de Banksy.

"Respetamos su decisión e indicamos claramente en los carteles que es una exposición no autorizada -ha aclarado Nachkebiya-. No obstante, las obras están autentificadas y seguimos todas las normas, cosa que no hace todo el mundo".

"Las piezas que exponemos proceden de las colecciones particulares de coleccionistas que las han adquirido y que están en su derecho de exponerlas", ha añadido.

Muchas de ellas han llegado a Barcelona desde Gran Bretaña, país natal de Banksy, y las dificultades que el Brexit impone a la circulación de mercancías han complicado la organización de esta exposición, cuya inauguración, prevista para la semana pasada, tuvo que aplazarse.

Finalmente, la muestra abre hoy sus puertas, con más de 70 obras en multitud de formatos: óleo, acrílico, espray sobre lienzo o madera, serigrafías de edición limitada, estarcido sobre hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Entre las serigrafías destaca "Niña con globo", una de las obras más conocidas de Banksy, que nació como pintura mural y después fue reproducida en otros formatos por el mismo artista.

La muestra también cuenta con un espacio audiovisual inmersivo que propone un viaje por la trayectoria artística de Banksy y una experiencia de realidad virtual creada especialmente para la ocasión, además de un reportaje fotográfico de Steve Lazarides que retrata el trabajo del artista por el mundo.

Completa la exposición una recreación del estudio de Banksy, con una figura sin rostro en el centro, que representa la idea de anonimato que defiende el artista.

Un espacio diseñado a partir de las fotos de Lazarides y de la información extraída del documental "Exit Throught the Gilf Shop", que ayuda al espectador a entrar en el particular universo de uno de los creadores más influyentes y misteriosos de las últimas décadas.