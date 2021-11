Los organizadores de la Bienal de La Habana confirman su apertura pese a boicot

Varias personas montan las obras que serán expuestas en la 14 Bienal de La Habana, en el Centro Cultural Wilfredo Lam de La Habana (Cuba), este 11 de noviembre del 2021. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 11 nov (EFE).- La XIV Bienal de La Habana abrirá sus puertas este viernes en su primera etapa con la exposición colectiva internacional "Caminos que no conducen a Roma", pese a que sus organizadores denunciaron hoy ser "víctimas" de un boicot que ha provocado la ausencia de algunos participantes.

El director de la Bienal habanera, Nelson Ramírez de Arellano, acusó a quienes promueven el boicot a la Bienal de ser agentes de extrema derecha con la intención de "eliminar" la posibilidad de que se desarrolle la vida de forma normal en Cuba.

Artistas críticos con el Gobierno de Cuba han pedido en las pasadas semanas a compañeros del gremio que no participen en la Bienal.

Creen que no debería celebrarse debido a las detenciones, arrestos domiciliarios y exilios forzados de creadores cubanos que han ocurrido recientemente.

En los últimos meses varios artistas han sido encarcelados en Cuba por expresar opiniones contra el Gobierno, como Hamlet Lavastida y Luis Manuel Otero Alcántara. Este último cumple esta semana cuatro meses entre rejas.

Ramírez denunció que muchos de los artistas invitados a la muestra han recibido "todo tipo de presiones directas" para que no asistan, así como la labor de "proselitismo y extorsión" de las personas que han generado el boicot contra la bienal "incluso desde un discurso de izquierda".

En ese sentido refirió que hay "algunas bajas de artistas" —que prefirió no identificar—, lo que calificó como una "pérdida dolorosa" para los organizadores de la muestra de artes visuales más importante que se desarrolla en la isla desde 1984, organizada por el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam.

"Esta es una situación muy difícil y dolorosa para nosotros y muy confusa porque es muy raro que se pretenda justificar el boicot contra un evento artístico desde la idea de que esa censura y esa represión es con el objetivo de privilegiar la libertad de expresión", sostuvo el directivo.

Los promotores del boicot son artistas como Tania Bruguera, Julio Llópiz-Casal y Alexis Romay, que consideran el evento cultural como "un parche" ante la grave crisis por la que atraviesa el país.

Al detallar el programa de la primera y segunda de las tres fases en las que está diseñada esta vez la Bienal —cuyo tema es "Futuro y Contemporaneidad"— sus organizadores explicaron que el "Preámbulo" se prolongará del 12 de noviembre al 5 de diciembre, enfocado en los aspectos teóricos de este tipo de eventos.

La cita, que por primera vez durará seis meses, tendrá su próxima etapa titulada "La Habana de la Bienal", del 6 de diciembre al 24 de marzo de 2022, para la que está prevista una exposición con artistas del país y otra realizada por estudiantes y artistas de la academia habanera San Alejandro.

Para el cierre de la cita artística, la última fase denominada "Regreso al porvenir", del 25 de marzo al 30 de abril próximo, habrá una muestra curatorial dividida en varios núcleos o proyectos.

La anterior edición de la Bienal de La Habana se efectuó en 2019 con la presencia de más de 300 artistas de 52 países, que "intervinieron" durante un mes fachadas, parques y edificios con obras que invitaban al público a la interacción.