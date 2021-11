Llegó el frío y Europa no tiene suficiente energía

(Bloomberg) -- Europa está a punto de tener su primera ola de frío de la temporada de invierno, poniendo bajo presión los ya escasos suministros de energía del continente.

Se espera que las temperaturas bajen a partir de la próxima semana, y se pronostica que partes de Italia tendrán hasta 2 °C por debajo de lo normal. También se prevé que el sur de Francia, España y Alemania estarán más fríos de lo habitual, según The Weather Company. Centrica Plc, el principal proveedor de energía del Reino Unido, advirtió sobre la situación a sus 9 millones de clientes para que se prepararen para una gran helada que podría durar hasta seis semanas.

La región será particularmente sensible a las olas de frío en los próximos meses. Los precios de la gasolina suben por segunda semana después de llegar a récords en octubre. Los suministros adicionales prometidos por Rusia hasta ahora han sido insignificantes y los flujos noruegos se han reducido debido a un fuerte mantenimiento.

“Esto pondrá a prueba los suministros de energía en toda Europa”, dijo Tyler Roys, pronosticador líder para Europa en AccuWeather Inc.

Un sistema de alta presión también podría traer flujos del norte más fríos hacia el centro y sur de Europa para fin de mes, dijo Carlo Cafaro, analista de investigación y meteorólogo sénior de Marex.

Los precios de referencia del gas siguen siendo casi cuatro veces más altos de lo normal para esta época del año, lo que hace que aumenten la electricidad y los permisos de emisión europeos.

Las temperaturas más frías en el sur coincidirán con un clima tormentoso sobre el Mediterráneo con amenazas de inundaciones y deslizamientos de tierra, dijo Roys. Esto traerá grandes cambios en la generación eólica, lo que probablemente aumentará aún más la volatilidad de los precios.

Las temperaturas de noviembre en general podrían terminar siendo cercanas a lo normal, pero aún pueden ser más frías que los niveles superiores al promedio de los últimos cuatro años, según datos de Accuweather. Eso también podría afectar los niveles de almacenamiento de gas a medida que las empresas retiran los suministros para satisfacer una mayor demanda, que ya está rebotando a medida que las economías se recuperan de la pandemia.

El número de grados-día de calefacción, una medida de la demanda, será más alto que el normal de 10 años durante las próximas dos semanas, según Maxar. Pero todavía hay cierta incertidumbre entre los modelos para el noroeste de Europa, y los pronósticos no han sido muy precisos últimamente, dijo Steven Silver, meteorólogo de Maxar.

La llegada del clima frío a Europa seguiría a temperaturas bajo cero y nevadas en China, el mayor consumidor de energía del mundo. Una mayor demanda de calefacción podría intensificar la ya feroz batalla por los cargamentos de gas natural licuado, con los precios del flexible GNL estadounidense aún más atractivos en Asia.

El desarrollo del patrón meteorológico de La Niña en la cuenca del Pacífico significa posibles temperaturas más frías que el promedio en el noreste de Asia durante los meses de invierno, pero una mejor disponibilidad en los reactores nucleares en Japón y Corea del Sur, así como una mayor producción interna en China, podrían mantener bajo control cualquier aumento en las importaciones de GNL, dijo Energy Aspects Ltd. la semana pasada.

