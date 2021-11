Líderes de Asia-Pacífico acuerdan medidas contra el cambio climático y la pandemia

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL

Sídney (Australia), 12 nov (EFE).- Los mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acordaron hoy bajar los subsidios a los combustibles fósiles y facilitar el suministro de las vacunas anticovid en una cumbre virtual de 21 economías de la región, incluidas Estados Unidos, China y México.

"Nos hemos centrado en llevar a cabo una respuesta económica coordinada a la mayor caída en 75 años, creando nuevos modelos de crecimiento que incluya a todos y responda al cambio climático", dijo la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, en referencia a la pandemia de la covid-19.

En una rueda de prensa tras la cumbre que acabó esta madrugada en Nueva Zelanda, Ardern, cuyo país preside este año el APEC, afirmó que los países se han comprometido a descarbonizar la economía, eliminar barreras al comercio, aumentar la digitalización y medidas para incluir a las minorías étnicas en las políticas de recuperación pospandémicas.

"270 millones de indígenas podrán sumarse a las negociaciones", dijo Ardern, quien se congratuló de que las economías del foro no hayan respondido con políticas proteccionistas ante la pandemia.

"El comercio es una fuerza positiva, el APEC ha rechazado el nacionalismo de las vacunas y vamos a bajar las barreras al suministro", agregó.

La primera ministra no precisó de fechas y objetivos concretos, pero aseguró que existe un consenso en la apuesta por lograr las emisiones neutras, progresar hacia un futuro acuerdo regional de libre comercio del APEC y la digitalización de la economía.

"Este año hemos intentado hacer más fácil el comercio en necesidad y servicios, lo que da mayor soporte a una transición de prestamos en el futuro, agregó la mandataria, quien invitó a otros países al acuerdo de economía digital alcanzado entre Nueva Zelanda, Singapur y Chile en 2020.

Ardern afirmó que el foro no ha llegado a un acuerdo para la celebración de la cumbre en 2023, después de que Estados Unidos se ofreciera a acogerla ese año, y anunció que Perú se ha postulado a ser anfitrión en 2024.

No obstante, aseveró que espera que se llegue a un acuerdo antes de que Nueva Zelanda pase el relevo a Tailandia, que presidirá el APEC el año próximo.

CONTRA LA DESIGUALDAD DE LAS VACUNAS

Previamente los mandatarios, incluidos el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron expandir la exportación y suministro de vacunas con medidas como la "transferencia voluntaria de tecnología de producción".

"Reconocemos las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la covid-19, y por tanto continuamos apoyando el acceso a vacunas seguras, efectivas, de calidad y asequibles", dice el comunicado conjunto.

"El comercio debe ser un pilar para el desarrollo y la prosperidad futura de todos nuestros pueblos. En este momento de extraordinaria perturbación, el sistema de comercio multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como referencia, puede desempeñar un papel importante en la recuperación económica", señala la declaración conjunta.

En este sentido los líderes de Asia-Pacífico se comprometieron a intensificar los esfuerzos para garantizar el flujo de mercancías en circunstancias difíciles, lo que implica trabajar en las cadenas de suministro resilientes, el desarrollo e inversión de infraestructura de calidad, así como en la cooperación portuaria.

RIVALIDAD ENTRE PEKÍN Y WASHINGTON

La rivalidad entre China y Estados Unidos, que en los últimos años han incrementado sus disputas comerciales y geopolíticas, ha planeado en las reuniones previas celebradas en los últimos días en el foro, que se celebra de manera telemática por segundo año consecutivo por la covid-19.

Es la primera vez que un presidente estadounidense participa en el foro desde que en 2017 lo hizo Donald Trump, quien se distinguió por un rechazo al multilateralismo, alejamiento de los compromisos contra el cambio climático y el inicio de una guerra comercial con China.

Biden, que asumió la presidencia el pasado enero, ha adoptado una agenda más internacionalista y retomado la agenda a favor del clima, pero ha mantenido aranceles y barreras a los productos chinos y la tensión geoestratégica con Pekín.

En un encuentro virtual con empresarios en el marco del APEC, el presidente chino dijo el jueves que la región de Asia-Pacífico no debe reavivar las tensiones de la Guerra Fría, al advertir de que los intentos de "formar pequeños círculos geopolíticos" están destinados a fracasar.

El APEC representa el 60 % del PIB mundial y más de la mitad del comercio global, con un mercado de unos 2.850 millones de consumidores -el 40% de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC, fundado en 1989, son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, EE.UU., Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.