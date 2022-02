Letizia.- Los Reyes presidirán mañana el estreno de 'Parténope' en el Teatro Real

18-09-2019 El Rey Felipe y la Reina Letizia en la inauguración de la temporada del Teatro Real CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Los Reyes Felipe y Letizia presidirán este sábado 13 de noviembre el estreno de la ópera 'Parténope', de Georg Friedrich Händel, por primera vez en versión escénica en España. Esta obra rescata el lado más divertido del compositor alemán en una adaptación que también jugará con la "fluidez de géneros".



Será la segunda vez en esta temporada que los monarcas acudan al coliseo madrileño, ya que también estuvieron presentes el pasado 23 de septiembre con la apertura de temporada del Real con 'La Cenerentola', de Gioachino Rossini.



"Parténope es una reina muy poderosa que estará rodeada de hombres que tienen el rol de contratenores --los 'castrati' concebidos en la versión original--. Me gusta esa actitud moderna hacia el género y la sexualidad que tenían en aquella época. De hecho, deberían volver los 'castrati'", bromeaba el director de escena, Christopher Alden, en la presentación de la obra.



La escena cambia de la ideada por Händel en 1730 a un París glamuroso de los años 20. Alden ha explicado que para esta nueva versión estuvieron pensando en mujeres poderosas e importantes de distintas épocas: desde Margaret Thatcher a Evita Perón, hasta llegar a Coco Chanel, quien "encajaba bastante bien con el libreto".



Sin embargo, la figura elegida finalmente fue Nancy Cunard, famosa editora de esa época y "musa" de los salones parisinos. "Luchó contra el clasismo, contra el racismo y buscó siempre la justicia social. Cuanto más leíamos sobre este personaje, más nos interesaba", admitía el director de escena.



Una de las soprano que dará vida a Parténope --sirena mitológica fundadora de Nápoles-- es Brenda Rae, quien difiere de Alden en que la protagonista esté inspirada solo en Cunard. "Tenemos mucho cuidado en personificar a los personajes, aunque sí es verdad que tratamos de captar algunos aspectos relacionados", señaló.



"Parténope es una mujer muy consciente de su poder y no se avergüenza de ello. Tiene cuatro pretendientes, lo que es una concepción moderna para la época, ya que no creo que se hablase mucho de esto en el siglo XVIII. Además, ahora se sigue padeciendo ese patriarcado y es una delicia interpretar a mujeres tan poderosas", indicaba Rae.



"Me parece interesante ver cómo con la desaparición de los 'castrati' como estrellas de la ópera trajo a las sopranos como relevo y a los hombres en el siglo XIX que iban a ver cómo las bellas heroínas morían sobre el escenario. Está bien que Händel haga que las mujeres no mueran y sean reinas de una colmena de hombres", ironizó Alden.



El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha calificado de "rareza" esta pieza, una "sarcástica parodia" que no fue bien comprendida en su época. "Esto demuestra que Händel tenía un estupendo sentido del humor, pero en su época no se entendió nada y los empresarios ingleses creían que el libreto era malo de solemnidad", indicó.



Händel, que alcanzó una producción de más de 40 óperas, únicamente contó con dos comedias en su repertorio --la anterior era de 1710, 'Agripina'--, algo que respondió al espíritu de su época. "Händel es lo mejor que le ha pasado a la ópera hasta Janácek", ha afirmado el director de escena.



El director musical del Teatro Real, Ivor Bolton, gran especialista en el repertorio barroco, dirigirá su segundo título de Händel al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real y también tocando el clave, después de 'Rodelinda', en 2017.



Dos repartos se alternarán en la interpretación de la ópera: las sopranos Brenda Rae y Sabina Puértolas (Parténope); las mezzosopranos Teresa Iervolino y Daniela Mack (Rosmira); los contratenores Iestyn Davies y Franco Fagioli (Arsace), y Anthony Roth Costanzo y Christopher Lowrey (Armindo); los tenores Jeremy Ovenden y Juan Sancho (Emilio) y los barítonos Nikolay Borchev y Gabriel Bermúdez (Ormonte).