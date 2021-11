Lena Dunham dirigirá una serie para HBO sobre la esposa de "Don Vito"

La creadora de la serie "Girls", Lena Dunham. Foto de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

Nueva York, 12 nov (EFE).- La creadora de la serie "Girls", Lena Dunham, dirigirá, coescribirá y producirá una serie para HBO que abordará la vida de Anna Genovese, la segunda esposa del mafioso neoyorquino de la década de 1930 Vito Genovese, conocido como "Don Vito", informó la revista especializada Variety.

Anna Genovese, que será interpretada por Ruth Wilson, jugó un importante papel como empresaria de la mafia en el ambiente "drag" del barrio neoyorquino del Village, en Manhattan, y se hizo famosa por romper las normas de la "Cosa Nostra" cuando dio a conocer los acuerdos ilegales de su marido durante el proceso judicial de su divorcio.

Wilson también participará en la producción, mientras que el escritor de "Mystic River" o "Gone Baby Gone", Dennis Lehane, será quien preste su talento para coescribir el guión.

El pasado junio se supo que Dunham se alió con la acriz Lily Collins para filmar una película sobre la muñeca "Polly Pocket".

En ese proyecto Dunham también será la responsable del guión y la dirección y la coproducirá junto a Collins, que protagonizará el filme sobre la muñeca de Mattel.

La división cinematográfica de la compañía de juguetes está trabajando en el proyecto junto a Metro Goldwyn-Mayer (MGM) y la productora de Dunham, Good Thing Going.