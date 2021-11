Las pequeñas obras de arte que engalanan los radiadores de coches

ARCHIVO - Un universo de estrellas: el emblema de Mercedes es uno de los más conocidos del mundo automovilístico. Foto: Thomas Geiger/dpa

Elefantes, cisnes y mensajeros de los dioses solían decorar los radiadores de los vehículos, pero la protección de los peatones y la lucha contra la resistencia del aire fueron despejando la parte delantera, que aún suele ser el distintivo de algunas marcas. Una docena de piezas individuales y otros tantos pasos de trabajo, desde la fundición a presión hasta el pulido, el montaje a mano y la comprobación mecánica final de cada una: donde otros se limitan a pegar una placa en el coche, el proveedor Witte Automotive se esmera en colocar la estrella en lo alto del radiador de la mayoría de los modelos de Mercedes. "Cada estrella pasa por diez manos antes de abandonar nuestra fábrica en Wülfrath", dice la portavoz Bettina Janke, quien cita cifras imponentes. Por ejemplo, se procesan casi siete toneladas de una aleación especial de zinc para las hasta 30 000 estrellas que se fabrican al mes. La producción puede ser complicada, pero no es creativa. Al fin y al cabo, Mercedes solo tiene una misma figura para el radiador. E incluso cada vez más seguido decide hacerle lugar a una gran estrella en la parrilla. Antes era muy distinto, asegura Ruth Schumacher, que posee una de las mayores colecciones de ornamentos de radiadores. El hecho de que la coleccionista alemana cuente con cerca de 1.500 ornamentos y emblemas de la mitología y el mundo animal se debe a la creatividad de los primeros compradores de coches. Schumacher afirma que en los inicios de la era del automóvil no eran los fabricantes, sino los clientes quienes encargaban la figura correspondiente al artesano de su elección. Por eso, quien pasea por las filas de las reuniones de coches clásicos ve cisnes de cristal, leones de oro, cerdos de plata, cabezas de indios de cristal de Bohemia e incluso elefantes bailarines. Estos últimos son obra del escultor Rembrandt Bugatti y, según Schumacher, son considerados como el Mauricio Azul, la estampilla más valiosa del mundo, entre los ornamentos de radiador. Solo hizo seis ejemplares, para el modelo Royale de su hermano Ettore Bugatti, como parodia al "Spirit of Ecstasy" de su competidor Rolls Royce. Según la coleccionista, hoy están valuados en más de 50.000 euros (58.000 dólares). Mientras que solo los expertos conocen los elefantes de Bugatti, el "Espíritu del éxtasis", la traducción del nombre del ornamento del Rolls Royce, es tan familiar que la mayoría de la gente incluso conoce a la musa ligera de ropa por su apodo. Lady Emily es el nombre de la dama cuya escultura se hace en gran parte a mano en una pequeña manufactura cerca de Southampton. Según el fabricante, la producción dura varios días y comienza con una imagen en 3D del original, a partir de la cual se crea un molde. Los detalles más pequeños son realizados luego por especialistas con cuchillas extremadamente finas. Estos moldes se llenan con acero inoxidable líquido a 1.600 grados de temperatura. A continuación, se eliminan los bordes sobrantes de la fundición en una corriente de aire con bolas de acero de 0,04 milímetros de diámetro. Solo entonces los pulidores, con mucha destreza y aún más tiempo, crean ese brillo especial que hace que cada Emily resplandezca de forma extraordinaria. Por desgracia, esto no solo atrae a los clientes, sino también a los ladrones y cazadores de recuerdos. Por eso el ornamento se repliega, se retira automáticamente al capó cuando se aparca o se toca de forma indecente. El "Spirit of Ecstasy", que por el pago de un suplemento también se fabrica en oro macizo, es por mucho la pieza de arte más famosa de la parrilla del radiador de los coches. Y pese a su aspecto juvenil, la dama ya tiene más de 100 años sobre sus espaldas, ya que fue montada en 1911 por primera vez. Schumacher aclara que no se trata sin embargo del ornamento más antiguo. La coleccionista concede este honor a otro inglés. El Christopherus que Lord Montagu of Beaulieu hizo atornillar en el radiador de su Daimler en 1899, está considerado como el primer y, por tanto, más antiguo ornamento del radiador en el mundo automotor. Cuando mira hacia atrás, Ruth Schumacher tiene mucho para hablar. Pero cuando observa los coches actuales, ya no tiene mucho que decir. "La protección de los peatones y la aerodinámica le hacen la vida imposible al ornamento del radiador", dice la coleccionista, quejándose de un creciente vacío en el campo de visión del conductor. Donde antes era como un jardín de esculturas, el ornamento del radiador se ha convertido hoy en una rareza. En la actualidad, solo figura en los capós de Rolls-Royce, Mercedes, Maybach y, en algunos mercados de exportación con requisitos de seguridad poco estrictos, Jaguar. Sin embargo, esto no significa que las marcas dejen de valorar estas figuras. Por ello, Bentley desarrolló un nuevo Flying B para la presentación de su coche emblema Flying Spur. Solo el diseño de esta letra B alada y, si se desea, iluminada, llevó más de un año, reveló Stefan Sielaff, el diseñador jefe de la época. El hecho de que se hayan eliminado los ornamentos de los radiadores no significa que las demás marcas carezcan inmediatamente de amor por sus propias insignias. Claro, el rayo de Opel, el león de Peugeot e incluso el famoso tridente de Maserati, pegados en la chapa, son artículos fabricados en serie, de aluminio o plástico moldeado por inyección y que solo cuestan unos céntimos. Pero otras marcas demuestran que se puede hacer un gran esfuerzo en los logotipos. La división de Operaciones de Vehículos Especiales (SVO, por sus siglas en inglés) de Jaguar y Land Rover, por ejemplo, también está introduciendo una nueva insignia en el nuevo Range Rover. Está hecha especialmente de cerámica y, por lo tanto, promete sensaciones completamente nuevas, tanto a la vista como al tacto, dice el jefe de SVO, Michael van der Zande. Y esto es solo un juego comparado con el esfuerzo que pone Bugatti en ello. Después de todo, según detalla la empresa, el logotipo que se coloca sobre la parrilla de hierro con forma de herradura se funde en plata esterlina en una joyería del sur de Alemania y se esmalta de una forma tan elaborada que la producción lleva varios días y cuesta 500 euros por pieza. Por ello, esta insignia sea probablemente la más cara que se utiliza actualmente en la industria automotriz. Pero en relación al precio base del Bugatti Chiron, que ronda los tres millones de euros, el logotipo no es mucho más caro que la insignia de Volkswagen para un Golf. dpa