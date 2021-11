La brasileña Petrobras vende una de sus refinerías a la canadiense F&M Resources

Una persona camina frente a la sede de Petrobras en Río de Janeiro (Brasil), en una fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 11 nov (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras anunció este jueves que le vendió una de las ocho refinerías que incluyó en su plan de desinversiones a la canadiense Forbes & Manhattan Resources Inc. (F&M Resources) por 178,8 millones de reales (unos 33,1 millones de dólares).

Se trata de la Unidad de Industrialización de Esquisto (SIX), ubicada en Sao Mateus do Sul, municipio del sureño estado de Paraná, con capacidad para procesar 5.800 toneladas de esquisto por día y transformarlo en nafta, gas combustible, gas licuado, azufre y otros combustibles, y que tiene derechos para explotar las minas de ese mineral en la región.

La petrolera brasileña, controlada por el Estado, pero con acciones negociadas en bolsa, informó en un comunicado que firmó el contrato de venta de la refinería, aunque el negocio depende de la aprobación de los órganos reguladores.

La SIC es la tercera de las ocho refinerías que Petrobras incluyó en su ambicioso plan de desinversiones en ser vendida. En marzo de este año firmó el contrato para vender la Refinería Landulpho Alves (RLAM), ubicada en el estado de Bahía, y en agosto pasado acordó la venta de la Refinaría Isaac Sabbá (REMAN), ubicada en la ciudad amazónica de Manaos.

La empresa agregó que la venta de la unidad de esquisto está acorde con el compromiso que la propia compañía asumió con el CADE (órgano antimonopolio de Brasil) para abandonar su posición monopólica en la producción de combustibles en el país.

"Esta operación fortalece la estrategia de Petrobras de reposicionarse en la actividad de refino. Se trata de un paso importante en el cumplimiento del compromiso con el CADE por ser el tercer contrato de venta de refinerías que firmamos en 2021", afirmó el director de Refino de Petrobras, Rodrigo Costa.

De acuerdo con el ejecutivo, una vez sean concluidos los procesos de venta de estas tres unidades, la participación de Petrobras en la producción de combustibles en Brasil caerá al 50 %.

El presidente de la F&M Resources, Stan Bharti, afirmó que la empresa planea elevar la producción de la SIX.

La empresa canadiense, de capital cerrado, actúa en Brasil desde 2011 y está centrada en inversiones para el desarrollo de proyectos para la explotación de recursos naturales, principalmente en minería.

La canadiense posee derechos sobre minas de esquisto en Santa Catarina y Río Grande do Sul, estados del sur de Brasil fronterizos con Paraná, en donde está la refinería comprada.

La Refinería Landulpho Alves (RLAM), que tiene una capacidad de procesamiento de 333.000 barriles de petróleo por día (14 % de la capacidad total de refino de petróleo de Brasil), fue vendida por 1.650 millones de dólares al fondo de inversiones Mubadala Capital, de Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, la Refinería Isaac Sabbá (REMAN), que tiene una capacidad de procesamiento de 46.000 barriles de petróleo por día, fue vendida por 189,5 millones de dólares al grupo brasileño ATEM.

La mayor empresa de Brasil calcula que tras la venta de 8 de sus 13 refinerías permanecerá con una capacidad de refino de 1,15 millones de barriles por día, prácticamente la mitad de su actual producción.

La venta forma parte de un ambicioso plan de desinversiones con el que la petrolera pretende reajustar su tamaño y su enorme deuda y concentrarse en actividades más estratégicas y rentables, como la explotación de petróleo y gas en las gigantescas reservas que tiene en aguas muy profundas del océano Atlántico.