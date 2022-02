Hungría.- Bruselas pide al TUE multar a Hungría por incumplir las normas de asilo pese a sentencia condenatoria

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este viernes que acudirá de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar una multa contra el Gobierno de Viktor Orban por realizar devoluciones en caliente en la frontera húngara con Serbia y persistir en el incumplimiento de las normas de asilo europeas pese a haber sido condenado ya por la Justicia europea.



Bruselas ha constatado que Budapest no ha tomado las medidas necesarias para corregir las trabas que encuentran los demandantes de asilo al intentar tramitar su petición de acogida al alcanzar al frontera húngara.



Las autoridades húngaras se resisten a aplicar la sentencia dictada en diciembre del pasado año por el Tribunal de la UE con el argumento de que deben esperar primero a que se pronuncie su Tribunal Constitucional. El Ejecutivo comunitario recuerda, no obstante, que el Derecho europeo tiene primacía sobre las normas nacionales por lo que sus sentencias son de obligado cumplimiento.



En su primera sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo detalló que las medidas impuestas por Hungría en su frontera con Serbia dejaban a los migrantes en la "casi imposibilidad" de demandar asilo, a pesar de que este trámite es una "fase fundamental" en el proceso para resolver las peticiones de protección y de que los Estados miembro "no pueden demorarla injustificadamente".



De acuerdo a las normas comunes, los países de la UE deben garantizar que los demandantes de asilo estén en condiciones de presentar la solicitud incluso en las fronteras, "tan pronto como manifiesten esa voluntad".



El Gobierno húngaro, sin embargo, obliga a los demandantes de asilo a presentar su solicitud de protección internacional en la zona de tránsito de la frontera serbo-húngara, al tiempo que limita fuertemente el número de personas que pueden acceder a dicha zona, lo que complica a estas personas acceder a un procedimiento al que tienen derecho.



En la práctica estas personas afrontan plazos de espera de entre once y dieciocho meses para poder acceder a las zonas de tránsito y poder por tanto formular su solicitud.