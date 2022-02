Fútbol/Mundial.- (Crónica) Italia se complica tras fallar un penalti en el 90'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La selección de Italia comprometió su presencia en el Mundial de Catar 2022 después de empatar ante Suiza (1-1) tras un error de Jorginho desde el punto de penalti cuando el partido llegaba a su fin, mientras que Inglaterra goléo a Albania en Wembley (5-0) para acariciar el billete en la penúltima jornada de partidos de la fase de clasificación europea.



En el estadio Olímpico de Roma, la selección 'azzurra' no pudo vencer a Suiza en un duelo trabado, con superioridad de los locales, pero sin la fortuna que tantas veces les ha acompañado a lo largo de la historia. Widmer, a los 11 minutos, puso cuesta arriba un partido que, antes del descanso, volvió al equilibrio en el marcador.



Di Lorenzo estableció el 1-1 a diez para el 45' y todo hacía indicar que el equipo de Roberto Mancini remontaría en la segunda parte, pero no fue así. Jorginho tuvo la oportunidad con un penalti que necesitó la revisión del VAR, pero el centrocampista del Chelsea lanzó con mucha potencia por encima del travesaño.



De esta forma, Italia visita a Irlanda del Norte este lunes como líder del grupo C pero con los mismos puntos que los suizos, que jugarán como locales ante Bulgaria. Una situación que resulta muy parecida a la que vivieron en 2018, cuando se quedaron sin el billete mundialista. En esta ocasión, aunque finalizasen segundos, obtendrán la opción de repesca.



Además, Inglaterra dejó muy cerca su clasificación después de una gran goleada a Albania con 'hat-trick' de Harry Kane. Los pupilos de Gareth Southgate arrollaron a su rival y marcaron todos sus goles antes del descanso. Maguire y Henderson completaron la goleada de los ingleses, líder del grupo I con tres puntos más que Polonia. Un empate frente a San Marino en la última jornada les sirve para clasificarse.



Los polacos, que siguen al acecho por si hubiese un improbable tropiezo de Inglaterra, no tuvieron problemas para derrotar a Andorra (1-4) con un doblete de Robert Lewandowski y otros dos goles de Joszwiak y Milik, éste último también asistido por el delantero del Bayern Múnich.



En el grupo F, Dinamarca -ya con el billete en el bolsillo- sigue con su pleno de triunfos tras nueve jornadas al vencer este viernes a las Islas Feroe por 3-1, con goles de Larsen, Maehle y Olsen, mientras que Escocia aseguró la repesca después de imponerse a Moldavia (0-2) con dianas de Patterson y Adams, una en cada parte.