Fútbol.- El Extremadura UD se declara en huelga y no jugará contra el Deportivo de La Coruña este domingo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Los jugadores y cuerpo técnico del Extremadura UD se ha declarado en huelga para este fin de semana y el próximo en protesta por su delicada situación económica por lo que, de momento, no jugarán este domingo ante el Deportivo de La Coruña en la jornada de la Primera RFEF.



El club lleva arrastrando desde hace varios meses impagos en la plantilla y los continuos incumplimientos han provocado que los futbolistas y el cuerpo técnico hayan decidido convocar una huelga para los días 12, 13 y 14, 19, 20 y 21 de noviembre.



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) informó este viernes que "a partir del día 12 todos los integrantes de la plantilla y cuerpo técnico ejercitarán su derecho a secundar la huelga de conformidad con la convocatoria mientras no exista una solución a la problemática existente".



"Las diversas negociaciones existentes para la búsqueda de soluciones al grave y reiterado impago que están sufriendo los futbolistas y cuerpo técnico, no han dado por el momento el resultado esperado", lamentó el sindicato que, aclara, que los afectados, como han hecho desde el principio, siguen abiertos a negociar y buscar soluciones que permitan poner fin a la extrema problemática que están sufriendo, reiterando su compromiso con la viabilidad futura del club".



"Los futbolistas y cuerpo técnico quieren agradecer expresamente el respaldo y apoyo de la afición, de la población de Almendralejo y de todo el mundo del fútbol en estos momentos tan complicados", añadió la AFE en un comunicado.



El conjunto extremeño, decimosexto clasificado del Grupo 1 de la Primera RFEF, debe visitar este domingo (12.00 horas) Riazor para medirese al Deportivo de La Coruña, y tiene que recibir el sábado 20 (19.00) en el Francisco de la Hera al CD Calahorra.