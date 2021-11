El seleccionador de Grecia vio falta previa de España en el penalti

John van 't Schip, seleccionador de Grecia, no quitó méritos al triunfo de la selección española en el Olímpico de Atenas y aseguró que es la favorita para lograr la plaza de acceso directo al Mundial 2022, pero denunció que el único tanto del partido llegó por un penalti que no debió ser señalado. EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Atenas, 11 nov (EFE).- John van 't Schip, seleccionador de Grecia, no quitó méritos al triunfo de la selección española en el Olímpico de Atenas y aseguró que es la favorita para lograr la plaza de acceso directo al Mundial 2022, pero denunció que el único tanto del partido llegó por un penalti que no debió ser señalado.

"Felicito a la selección española, hemos mostrado dos caras diferentes, en la primera parte perdíamos el balón muy rápido ante un equipo de clase mundial y eso hace que acabes corriendo detrás de la pelota, persiguiéndolos y eso agota", admitió.

"España jugó bien la primera parte y nosotros en la segunda presionamos mejor, hemos generado algunas ocasiones con energía gracias a los cambios. Cuando juegas contra un equipo de tan alto nivel es muy difícil contrarrestarles, puede que el penalti haya sido pitado de manera fácil porque había falta previa y desafortunadamente no hemos podido empatar. Lo ocurrido no quita méritos al triunfo español", añadió.

El seleccionador de Grecia elogió el estilo de juego español y resaltó lo difícil que es superarlos.

"España ha creado su propia identidad, juega de una manera desde hace muchos años con mucha posesión y técnica, con jugadores muy buenos que crean espacios. Luis enrique es un entrenador que apoya esta identidad y este tipo de juego, un fútbol que lo juegan las mayoría de equipos españoles, con gran calidad. Tienen tantos jugadores que podrían hacer tres onces diferentes con un nivel muy alto", dijo. EFE