El rapero y médico PJ Sin Suela reflexiona sobre la pandemia en su primer disco

El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela posa para Efe durante una entrevista, este 5 de noviembre, en San Juan, Puerto Rico. EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 12 nov (EFE).- El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela, reflexiona en su primer disco "De Vuelta a Casa", lanzado este viernes, sobre la pandemia de la covid-19, durante la que detuvo su carrera musical y retomó su profesión como médico en un hospital.

Y es que según relató en entrevista con Efe Pedro Juan Vázquez Bragan, nombre de pila del artista, este ya tenía preparado varios temas del álbum, cuando la pandemia llegó a la isla en marzo de 2020.

Esto provocó detener su proceso creativo y regresar a vivir con sus padres en su hogar de crianza en Ponce (sur), de donde partió a su 17 años a estudiar Medicina, y luego regresó a trabajar en un hospital de esta ciudad.

SIENDO MÉDICO "RECONECTÓ" CON LA GENTE

El regresar a su casa y a trabajar como médico lo ayudaron "a volver a reconectar" con su gente, terminar el disco, "a estudiarme por dentro y "reconectar con la música".

"Estuve un año en el hospital y cuando terminé, hice un campamento de cuatro o cinco días en mi casa en Ponce, donde hice cuatro o cinco canciones, pero no llegaron ofertas de las disqueras y saqué el disco independiente", abundó.

Igualmente, el artista, quien se contagió con la covid-19 y estuvo veinte días fuera del hospital con síntomas como fiebre, diarreas y falta de oxígeno, sostuvo que la pandemia le dio oportunidad de reflexionar más sobre la vida.

De igual manera, el dormir y levantarse en su hogar de crianza, comer con sus padres en la misma mesa, regresar al hospital "a conectar" su lado humano con los enfermos, y "a darle importancia a las relaciones", como volver a llamar a sus amigos, fueron experiencias que ayudaron a PJ Sin Suela a hacer el disco.

"Tuve tiempo para reflexionar, y creo que todo el mundo en la pandemia lo hizo encerrado, y a mí me dio tiempo de hacer este disco, a seguir cantando, disfrutando y haciendo las cosas que amo", reflexionó el artista.

IMPULSA A ESCRIBIR MÁS HISTORIAS

Por ello, es que el rapero asegura que "De Vuelta a Casa" consta de temas e historias personales, como "Mambrú", que detalla la vida de un puertorriqueño que se alista en el Ejército de Estados Unidos y se va a un conflicto bélico "por una nación que lo representa o no".

El disco se constituye de quince canciones, entre ellas algunas que relatan historias, como la de una conversación con una bailarina exótica con un hombre casado y empiezan a discutir.

"A mí me encanta escribir historias y creo que hace falta más escribir historias, y en el disco vas a encontrar tres o cuatro historias bien pensadas", indicó.

"Creo que este disco es símbolo de eso, de versatilidad y muchas cosas lindas", afirmó el artista, quien presenta en el disco temas en ritmos de hip-hop, reguetón, dancehall, yubá y electrónico.

RESIDENTE Y CAPÓ, ENTRE SUS INVITADOS

Para el álbum, igualmente, PJ Sin Suela invitó al rapero Residente, el cantautor Pedro Capó, el músico Bebo Dumont -batería de la banda de reggae Cultura Profética- y el dominicano Kiko El Crazy a colaborar con este.

Según detalló PJ Sin Suela, con Residente crearon el tema "Aquí Estoy", el cual explicó "es una oda a la belleza y a las mujeres", mientras que con Capó trabajaron la canción "Baílame", ya previamente lanzada como sencillo, y que para el rapero lamentó que "ese tema no se mereció el cariño que se merece".

Jorge J. Muñiz Ortiz