El presidente Bukele asegura que se "ha contenido" el alza de homicidios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 11 nov (EFE).- El presidente Nayib Bukele aseguró la noche de este jueves que se "ha contenido" el alza de homicidios registrada en los últimos días en El Salvador.

El Salvador incrementó el jueves las acciones de vigilancia con militares y vehículos artillados en las calles del país a raíz de la crisis generada por un alza en los homicidios en los últimos días, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

"Después de casi 24 horas de haber lanzado el #DespliegueNacional, podemos anunciar que hemos contenido el alza de violencia de los últimos días", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Bukele señaló que "no ha sido fácil y no será fácil de ahora en adelante".

"Esta vez nos enfrentamos a enemigos antiguos, pero aliados con nuevas fuerzas oscuras y financiamiento externo", apuntó.

El presidente señaló que se han realizado "múltiples capturas y encontrado maletas con grandes cantidades de dinero, dinero que no usualmente portan estas estructuras delictivas".

"Hay muchos que quieren que nuestro país regrese al pasado. De hecho, estos 3 días de violencia fueron iguales que 3 días normales en los Gobiernos anteriores (...) pero los salvadoreños ya no aceptaremos esa realidad de la que vivíamos. El Salvador es un país diferente, que lucha por salir adelante", escribió.

Agregó que los operativos continuarán hasta que nuestro país vuelva a la relativa estabilidad en la que se encontraba antes de esta escalada de violencia de estos 3 días.

El país venía registrando cifras de unos 3 homicidios diarios durante 2021, pero desde el martes las muertes violentas se incrementaron hasta llegar a 20 asesinatos el miércoles, lo que la Presidencia reconoció en un comunicado como una "escalada de violencia homicida".

A lo largo de 2021 el país ha ido registrando alzas y bajas en las cifras de los asesinatos respecto a 2020.

De acuerdo con cifras policiales proporcionadas a Efe, entre enero y junio de 2021 se perpetraron 660 homicidios, un 10,7 % superior a los 596 registrados en el mismo lapso de 2020. En julio, esta alza acumulada pasó a ser del 5,6 %.

Pero esta situación se revirtió al menos a mediados de agosto, cuando los homicidios bajaron un 3,1 %, pasando de 806 en 2020 a 781.

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que resistieron los planes de seguridad ejecutados por administraciones pasadas.