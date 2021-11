El interés en el real debido a mayores tasas podría durar poco

(Bloomberg) -- El asombroso ciclo de ajuste monetario de Brasil finalmente podría estar tentando a los inversionistas extranjeros a sumergir sus pies en la mayor economía de Sudamérica, aunque la aceleración de la inflación y los riesgos políticos significan que este repunte podría ser de corta duración.

El real se ha fortalecido más de un 4% en lo que va de mes, incluso frente a la fortaleza del dólar, y ha tenido el desempeño más sólido entre las principales monedas y ha revertido parcialmente su caída anterior. La moneda ha repuntado y las tasas swap han retrocedido a pesar de que el Gobierno avanzó con un proyecto de ley de gastos que inquieta a los inversionistas, porque existe la preocupación de que su rechazo pueda conducir a un plan fiscal aún más incierto.

Puede ser una señal de que alrededor de 575 puntos básicos de aumentos en las tasas de interés del banco central desde marzo finalmente están teniendo un impacto, pero quizás sea demasiado pronto para declarar que el país realmente ha vuelto a ser un destino para los operadores de carry trade, especialmente si consideramos que el próximo año el país tendrá elecciones presidenciales. La volatilidad implícita tradicionalmente ha sido enemiga de los inversionistas que buscan endeudarse en países con tasas más bajas y ponen el dinero a trabajar donde los rendimientos aún son muy altos.

“Definitivamente ya son operaciones de carry trade a medida que el banco central continúa subiendo las tasas”, dijo Brad Bechtel, director global de divisas de Jefferies. “Pero es demasiado volátil como para poseerlas solo como carry. Se necesita que la volatilidad se enfríe para que eso se desarrolle más y con las elecciones a un año de distancia, llevará tiempo”.

La volatilidad implícita del real a un mes ha oscilado entre el 16% y el 18,5% desde julio. Sin embargo, si bien eso marca una especie de estabilización, sigue siendo la más alta entre los 15 principales mercados emergentes analizados por Bloomberg. Para que el carry trade realmente vuelva a entrar en juego, la volatilidad debería estar más cerca del 10% o el 12%, según Bechtel.

Sin embargo, en la actualidad, operadores evitan vender la volatilidad a corto plazo en el real. Eso se debe, en parte, a que el indicador gamma que genera está dando sus frutos a pesar del alto costo del carry, y la moneda oscila con frecuencia entre ser la con el mejor desempeño y la con el peor en un solo día de negociación.

Y los factores que impulsan ese tipo de cambios no parecen disiparse pronto. Una lectura de inflación interanual más fuerte de lo esperado esta semana de 10,7% muestra que el banco central está luchando por ganar tracción con su política, especialmente porque el Gobierno agrega combustible fiscal al fuego en el período previo a las elecciones del próximo año. La curva de swaps, que actualmente está invertida, muestra que los inversionistas son cada vez más escépticos sobre el crecimiento.

Y con la propia elección configurándose como una contienda entre el titular con libertad de gasto Jair Bolsonaro y expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, cuyas intenciones posteriores al encarcelamiento siguen siendo algo desconocidas, el riesgo político seguirá ensombreciendo el mercado.

Nota Original:Buyers Tempted Into Real By Higher Rates Keep One Eye on Exit

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.