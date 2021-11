El Gobierno austríaco propone un confinamiento para los no vacunados

El canciller federal, Alexander Schallenberg, en una imagen de archivo. EFE/EPA/GEORG HOCHMUTH / POOL

Viena, 12 nov (EFE).- El Gobierno central austríaco anunció hoy que quiere que desde la semana próxima se aplique el confinamiento a quien no esté vacunado contra el coronavirus o sanado, una medida que quiere negociar durante el fin de semana con las autoridades de las nueve regiones del país y debatir en sede parlamentaria.

El canciller federal, Alexander Schallenberg, anunció en rueda de prensa que su intención es que este domingo se le "dé luz verde" a esa restricción ante el "vergonzoso" nivel de vacunación en Austria, que con sólo el 65 % es de los más bajos Europa Occidental.

La región de Alta Austria, la que mayor índice de contagios tiene respecto a la población, ya anunció ayer un confinamiento a los no vacunados, aunque aún no se han dado detalles de cómo se aplicará.