El Día del Soltero deja en China su crecimiento más bajo desde 2009

Pekín, 12 nov (EFE).- El frenesí consumista del "Día del Soltero", el festival de compras por excelencia en China, dejó este jueves el crecimiento de la facturación más lento desde que se creó este día, en 2009.

El diario hongkonés South China Morning Post informó hoy de que el gigante del comercio digital chino Alibaba registró un "valor bruto de los productos para el Día del Soltero de este año de 540.300 millones de yuanes (84.475 millones de dólares o 73.843 millones de euros) durante los 11 días de campaña, lo que supone un crecimiento interanual del 8,45 %".

La fuente añade que se trata de la primera vez que esta estadística crece a un solo dígito desde que Alibaba comenzó con este evento, hace ahora 12 años.

Este año, a diferencia de los anteriores, no se mostró de manera pública la gran pantalla en la que se iban actualizando en directo las ventas millonarias, en un contexto en el que las autoridades chinas predican el mensaje del "crecimiento de calidad" y en el que grandes empresas y fortunas del país asiático se han visto obligadas a contribuir a la "prosperidad común" que promulga Pekín.

"Para este festival de compras del 'Doble Once' hemos cumplido con un crecimiento constante y de calidad, lo que es un reflejo de la dinámica de la economía de consumo china", aseguró uno de los vicepresidentes de Alibaba, Yang Guang, citado por el rotativo hongkonés.

"También hemos hecho uso de la fuerza del 'Doble Once' como plataforma para cumplir con nuestra responsabilidad social -apuntó Yang-. El festival de este año ha sido un hito significativo como parte de nuestro compromiso con un futuro sostenible".

Por su parte, Jing Dong, competidor de Alibaba en el mercado digital chino, indicó que el total de las transacciones en su plataforma durante los 11 días de ofertas del inicio de noviembre aumentó un 28,6 % interanual hasta los 349.100 millones de yuanes (54.576 millones de dólares, 47.711 millones de euros).

El "Día del Soltero" se celebra en China el undécimo día del undécimo mes, el 11 del 11, por la combinación de unos de la fecha.