EEUU/Yemen.- EEUU reclama a los huthis que liberen a trabajadores detenidos en la que fuera su Embajada en Saná

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha reclamado este jueves a los huthis que liberen "de inmediato" a empleados yemeníes detenidos en las instalaciones de la clausurada embajada estadounidense en la capital del país, Saná, donde continuaban trabajando.



Un grupo de combatientes huthis ha irrumpido en los últimos días en la sede y se ha hecho con bienes y documentos que se mantenían en el lugar, así como ha retenido a algunos de los trabajadores, si bien la mayoría han sido ya liberados, según ha confirmado un portavoz del Departamento de Estado al medio estadounidense 'The Hill'.



"Pedimos a los huthis que desalojen de inmediato y devuelvan todas las propiedades incautadas. El Gobierno de Estados Unidos continuará sus esfuerzos diplomáticos para asegurar la liberación de nuestro personal y el desalojo de nuestro complejo, incluso a través de nuestros socios internacionales", ha advertido el portavoz.



El portavoz no ha ofrecido una cifra de empleados detenidos, si bien la agencia de noticias estadounidense Bloomberg indicó que eran al menos 25 empleados de la Embajada y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Departamento de Estado ha asegurado también no tener información sobre el motivo de la detención.



Washington cerró en 2015 el recinto y trasladó sus operaciones oficiales a Riad, la capital de Arabia Saudí, en medio del conflicto en Yemen.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán.



Los rebeldes controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.