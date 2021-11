DT México descarta revancha personal ante EEUU en eliminatoria Concacaf

Foto de archivo del DT de México Gerardo Martino. Estadio Azteca, Ciudad de México. 10 de octubre de 2021. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 11 nov (Reuters) - El director técnico de la selección de fútbol de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino negó que enfrentar a Estados Unidos en la eliminatoria de la Concacaf sea una revancha tras perder las finales de la Liga de Naciones y de la Copa Oro.

En junio, Estados Unidos se consagró campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf al ganar 3-2 a México, y dos meses después lo venció 1-0 para adjudicarse la Copa Oro.

"Yo no me tomo las cosas en forma personal porque mi función es conducir un equipo y tengo que velar por el bienestar de mis jugadores y del equipo, y tomar las mejores decisiones, cuando uno lo toma personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones", dijo Martino en rueda de prensa.

"Es un partido muy importante con un rival clásico, reconocemos la importancia que tiene el partido en sí por la situación en la eliminatoria, pero de ninguna manera lo voy a jugar como una cuestión personal, sigo siendo el entrenador de México nada más", agregó.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará el viernes como visitante ante Estados Unidos en la séptima jornada de la eliminatoria de la Concacaf que lidera invicto con 14 puntos, resultado de cuatro triunfos y dos empates. Cuatro días después visitará a Canadá.

En el octagonal final, a México lo escoltan Estados Unidos con 11 puntos, Canadá con 10, Panamá con ocho, Costa Rica con seis, Jamaica y El Salvador con cinco, y Honduras con tres.

A la Copa del Mundo clasifican los tres primeros lugares del octagonal de la Concacaf. El cuarto tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022.

"Creo que las virtudes fundamentales de Estados Unidos son que tiene una idea de juego muy instalada y las cualidades futbolísticas de sus individualidades, muchas de ellas extremadamente jóvenes y que compiten en muy buenas instituciones en Europa. Esas son sus mayores virtudes", señaló Martino sobre su próximo rival.

"Nunca pensamos un partido con los deseos de que no lo vayamos a ganar o que un empate nos viene bien, en todo caso el empate nos vendrá bien si el equipo no tiene un buen rendimiento o si es superado, pero no vamos a enfrentar el partido pensando en el empate", apuntó.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)