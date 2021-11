Daniel Alves afirma que vuelve a casa con ganas de "ayudar a reconstruir"

El brasileño Daniel Alves, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Marco Betorello/Pool

Sao Paulo, 12 nov (EFE).- El brasileño Daniel Alves, cuyo regreso al Barcelona ha sido anunciado este viernes, se comprometió a "ayudar a reconstruir" al que considera como "el mejor club del mundo".

No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría", afirmó el lateral, de 38 años, en un mensaje compartido en español en su perfil de Instagram.

"Vuelvo a casa de donde nunca debí salir y como dije antes de irme: Yo soy uno más de ustedes. ¡¡No sé cuánto durará este sueño, pero que sea eterno mientras dure!!", completó.

Alves señaló que "pronto" se unirá a la disciplina azulgrana, "con la misma ilusión de la primera vez y las mismas ganas de ayudar a reconstruir el mejor club del mundo".

"¡¡¡Torno a la meva casa (vuelvo a mi casa) cullonsssssss!!!", escribió en catalán para finalizar.

El Barcelona, club en el que Alves militó entre 2008 y 2016 y donde fue uno de los pilares del equipo que marcó una época a las órdenes de Pep Guardiola, anunció este viernes "un principio de acuerdo" con el lateral.

Según informó la entidad, se incorporará "al primer equipo de fútbol", comandado ahora por Xavi Hernández, con el que coincidió en esa etapa repleta de títulos, "por lo que queda de esta temporada", aunque "no podrá debutar hasta enero".

Alves abandonó la disciplina azulgrana en 2016 para irse al Juventus de Turín y después también pasó por el Paris Saint-Germain antes de recalar en el Sao Paulo de su país, su último destino y de donde salió muy criticado por la afición local.