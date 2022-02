Coronavirus.- El Gobierno de Filipinas exige la vacunación contra la COVID-19 a los trabajadores de áreas con suministro

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Filipinas exigirá desde el 1 de diciembre la vacunación contra la COVID-19 a todos las personas trabajadoras elegibles que desempeñen su labor en áreas donde haya suficiente suministro de dosis.



El portavoz presidencial, Harry Roque, ha indicado este viernes que la orden, aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la pandemia, afecta a los empleados del sector público y privado con el objetivo de "aumentar la demanda de vacunación", recoge el portal de noticias filipino GMA News.



"En las zonas en las que hay suficientes suministros de vacunas, todos los establecimientos y empleadores tendrán que inocular a los empleados que reúnan las condiciones necesarias para realizar trabajos en el lugar", ha apostillado en concreto.



Con esta orden, los trabajadores que rechacen ser inmunizados no serán despedidos, pero tendrán que someterse obligatoriamente a pruebas periódicas.



No obstante, los servicios de transporte público en los sectores de la carretera, el ferrocarril, el transporte marítimo y la aviación deben exigir que "todos sus trabajadores que reúnan los requisitos estén completamente vacunados como condición para continuar sus operaciones".



En este contexto, los establecimientos que lo deseen, excepto los dedicados a la atención sanitaria y otros de necesidad, podrán negar la entrada o el servicio a las personas que no estén vacunadas o solo hayan recibido una dosis.



Filipinas quiere aumentar las tasas de vacunación en el país tras haber suavizado las restricciones por el coronavirus y en un intento de impulsar la actividad económica antes de las vacaciones de Navidad.



Además, el país ha recibido hasta ahora 121 millones de dosis de vacunas desde febrero, y más del 28 por ciento de la población del país ha sido completamente vacunada hasta ahora.