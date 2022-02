COP26.-El Comité Europeo de las Regiones alerta de que ignorar a ciudades y regiones socavará los compromisos climáticos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Comité Europeo de las Regiones (CDR, por sus siglas en inglés) ha alertado de que ignorar "el papel vital" que desempeñan las ciudades y regiones socavará los compromisos climáticos, según han señalado los líderes locales y regionales en el marco de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26), que se está celebrando en Glasgow y que finaliza este 12 de noviembre.



Después de dos semanas de negociaciones, el último borrador de conclusiones de la COP26 insta a "la necesidad urgente de acción cooperativa", una referencia que no aparecía en textos anteriores pero de la que se han hecho eco después de que en la sesión plenaria de este jueves --que giró en torno al 'Día de las ciudades y las regiones'-- Andries Gryffroy, miembro del CDR, pidiera incluir "referencias a la acción multinivel" en nombre de los gobiernos subnacionales representados en la cumbre.



De este modo, el último borrador filtrado "insta a las partes a integrar aún más la adaptación en la planificación local, nacional y regional" y reconoce el "importante papel de las partes interesadas" que no son partes en la contribución a los objetivos del Acuerdo Climático de París.



De cara a la COP27, una coalición de redes internacionales --que representan ciudades y regiones de todo el mundo-- ha adoptado este 12 de noviembre una declaración política en Bruselas en apoyo a un mayor fortalecimiento de la colaboración multinivel como requisito previo para lograr limitar el incremento global de temperatura de aquí a final de siglo en 1,5 grados centígrados (ºC).



Esta declaración cuenta con el aval del Comité Europeo de las Regiones, ICLEI - Local Gobiernos por la Sostenibilidad, la Circunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades Municipales en las Naciones Unidas (LGMA, por sus siglas en inglés), Climate Kic, Regions4, Climate Alliance, COSLA y AER (Asamblea de Regiones Europeas) y refuerza el mensaje de dar voz a las ciudades y regiones en la COP26 ya que, como argumentan, las promesas y compromisos asumidos en Glasgow solo se convertirán en realidad si todos los niveles de gobierno están involucrados en su implementación.



Entre las principales reclamaciones del Comité Europeo de las Regiones y de la Circunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades Municipales en las Naciones Unidas, se encuentra el establecimiento de un sistema de reconocimiento y monitorización de los compromisos y reducciones de emisiones a nivel local y regional, como complemento de los compromisos de los Estados dentro del Acuerdo de París.



Durante su intervención, el presidente del Comité Europeo de las Regiones y gobernador de la región de Macedonia Central (Grecia) Apostolos Tzitzikostas, ha lamentado que "los gobiernos locales y regionales aún no tengan un asiento formal en las negociaciones climáticas de la ONU, ni que sus puntos de vista estén debidamente representados por la UE en Glasgow". "La COP26 carece no solo de ambición en los objetivos climáticos, sino de realismo en la gobernanza. Ahora le toca a los gobiernos subnacionales unirse y compensar los fallos de los gobierno nacionales", ha argumentado.



Por su parte, el alcalde de Sevilla y presidente de la Comisión de Energía, Clima y Medio Ambiente (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), el socialista Juan Espadas --uno de los ocho cargos electos y único español que compone la delegación oficial del CdR para la COP26-- ha apostado por que el trabajo desarrollado estos meses culmine con el reconocimiento institucional en esa declaración final de la Conferencia del "papel protagonista que tienen que jugar los gobiernos locales y regionales en la aceleración de las medidas de acción climática y en las políticas de adaptación".



En ese sentido, Espadas ha destacado la visión compartida por los desde distintos puntos de Europa sobre "la necesidad urgente de una implicación clara de los gobiernos locales y regionales" y de la obtención de recursos financieros que lleguen de manera ágil a gobiernos locales y regionales". Concretamente, esta sería la visión plantada por parte de distintos miembros del comité de regiones, de otras instituciones de la Unión Europea (UE) y, especialmente, de las organizaciones sociales con las que ha trabajado esta delegación en Glasgow.



"Esto significa lo que tantas veces venimos planteando en España y en Andalucía, la posibilidad de garantizar un porcentaje importante de los recursos del Pacto Verde y para la recuperación económica a través de los gobiernos locales porque así se garantizará la aceleración de las medidas de lucha contra el cambio climático", ha sentenciado.



Mientras, Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia (Polonia) y ponente del dictamen del CDR sobre el clima europeo también ha hecho un llamamiento a apostar por "la acción multinivel y colaborativa" en las conclusiones finales de la COP26, además de apostar por poner en práctica una gobernanza climática que funcione correctamente. "Solo trabajando juntos podemos hacer que nuestras ciudades, pueblos y municipios más sostenibles y resilientes ", ha afirmado.