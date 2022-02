COP26.- Activistas marchan en Glasgow para protestar por la falta de avances lograda en la Cumbre del Clima

LONDRES, 12 (DPA/EP)



Cientos de activistas se están manifestando en Glasgow, la ciudad escocesa donde este viernes está prevista la clausura de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) para protestar por la falta de avances lograda en esta reunión de más de 190 gobiernos.



Con la protesta quieren presionar en las últimas horas para el final del encuentro a las puertas del pabellón donde se ultiman las negociaciones. Los manifestantes cantan y bailan como ya lo hicieron el la 'Zona Azul' interna del encuentro con activistas indígenas que encabezaban la marcha y que portaban pancartas con rayas rojas que han cruzado los negociadores.



Dos de los manifestantes han sido detenidos por la Policía después de que trataran de saltar la valla del recinto donde transcurren las negociaciones. Previamente, varios representantes de grupos de la sociedad civil irrumpieron en la palestra de la cumbre en la sesión 'People's plenary.



A esta marcha se han sumado después otra manifestación organizada por Fridays for Future, Extinction Rebellion y otros grupos a las puertas de Finnieston Street, donde está el recinto donde se reúne el cónclave.



Uno de los intervinientes, la activista de Amigos de la Tierra Escocia Mary Church ha expresado su "profunda frustación" con el encuentro clima*tico. "Estamos peligrosamente más cerca cada vez de alcanzar el límite crítico de los 1.5ºC". "El cambio climático ya está impactando y amenazando a miles de millones de personas", ha añadido.



Durante la marcha los activistas han expresado su enfado por la falta de avance de las negociaciones en el seno de la COP26. Así, la representante del grupo de Juventud Climática de Brasil Nayara CAstiglioni Amaral señaló a la agencia PA News: "Esta era una COP tan importante que finalmente no es diferente de ninguna de las otras". "Fueron promesas, todo es 'bla, bla, bla' en realidad. No están haciendo ningún progreso en el texto", ha lamentado.