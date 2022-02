Brasil.- Las alertas por el incremento de la deforestación en la Amazonia brasileña baten cifras récord para octubre

10-05-2016 Imagen de archivo del Amazonas. POLITICA SUDAMÉRICA EUROPA BRASIL ESPAÑA SOCIEDAD DANIEL BELTRÁ/GREENPEACE



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las alertas por deforestación en la Amazonia brasileña han alcanzado sus cifras más altas durante el mes de octubre desde que existen registros al respecto en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).



Tal y como señala la entidad, en octubre la Amazonia presentó un área de 877 kilómetros cuadrados de deforestación, lo que supone un aumento del 5 por ciento respecto a octubre de 2020 y una cifra récord en la historia.



Las alertas fueron emitidas por el Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Detrer) que, a través de imágenes captadas vía satélite, detecta señales diarias de alteración de la cubierta vegetal en superficies mayores que tres hectáreas.



El dato contrasta con las promesas del Gobierno brasileño, que en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebra en Glasgow ha prometido acabar con la deforestación ilegal de cara a 2028, según informaciones del portal de noticias G1.



La Amazonia legal corresponde al 59 por ciento del territorio brasileño y abarca ocho estados. Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, los datos muestran que el Gobierno brasileño no tiene intención de cumplir con los compromisos firmados en la COP26 . "Las emisiones ocurren en el suelo del bosque, no en las sesiones plenarias de Glasgow", ha aseverado.



Para el Observatorio del Clima, Brasil está tratando de crear una imagen de "país preocupado por la crisis climática", algo que no se ajusta con la realidad. "Bajo presión internacional ha firmado acuerdos multilaterales contra la deforestación y las emisiones de metano, ha dejado que sus diplomáticos trabajen de manera constructiva en las negociaciones y ha montado un gigantesco esquema de propaganda con la ayuda de los lobbies agro e industriales", ha lamentado Astrini.



"En casa, sin embargo, reside el 'Brasil real' del que tanto habla el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite: un país que desmanteló políticas para combatir la deforestación, la mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero, que gastó cientos de millones de reales en operaciones militares inocuas y cuenta con al menos cinco proyectos de ley en el Congreso que amnistían el robo de tierras", ha explicado.