Bielorrusia.- La aerolínea bielorrusa no aceptará a iraquíes, sirios y yemeníes en sus vuelos desde Turquía

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La aerolínea nacional de Bielorrusia, Belavia, ha asegurado que no permitirá el embarque en Turquía de ciudadanos de Irak, Siria y Yemen, según ha alegado porque así lo han decidido las autoridades turcas ante el repunte del flujo migratorio en la frontera.



"Por decisión de las autoridades turcas, desde el 12 de noviembre los nacionales de Irak, Siria y Yemen no podrán embarcar en los vuelos de Turquía a Bielorrusia", ha informado la compañía, que ha ofrecido el reembolso del billete a los pasajeros afectados, según la agencia de noticias BelTA.



Miles de personas se agolpan en la frontera de Bielorrusia con varios países de la Unión Europea, principalmente Polonia, como resultado de una llegada masiva de la que el bloque comunitario responsabiliza directamente al régimen de Alexander Lukashenko, que ha amenazado con todo tipo de represalias por las sanciones externas.



Belavia está en el punto de mira por la supuesta organización de vuelos desde países de origen de migrantes y refugiados, ya que en su mayoría proceden de países de Oriente Próximo y, en particular de Irak. La aerolínea y el Gobierno bielorruso han negado las acusaciones de tráfico de migrantes.



La Embajada de Irak en Rusia --voz oficial de Bagdad también ante Minsk-- se ha ofrecido a fletar un avión con los ciudadanos iraquíes que estén en Bielorrusia que "deseen regresar" a su país de origen. Así, ha instado a quienes lo deseen a registrarse para poder volver a Irak.



Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Ahmed al Sahaf, ha confirmado al medio Rudaw el inicio del proceso de inscripción y ha prometido a quienes hayan perdido sus pasaportes que se les ofrecerá uno provisional para poder regresar. Se trata, ha explicado, de retornos voluntarios y gratuitos.



Por otra parte, Al Sahaf ha cifrado en casi 600 los iraquíes que han solicitado un permiso de residencia en Polonia, por lo que ha subrayado que el Gobierno de Irak seguirá con su labor diplomática también para que se garanticen los derechos de los migrantes.



Irak es uno de los países que Bruselas se había marcado en la agenda para que el vicepresidente responsable de Migración, Margaritis Schinas, visitara en los próximos días para presionar a las autoridades para que tomaran medidas contra los vuelos que cree que costea el régimen bielorruso para trasladar a miles de migrantes irregulares hasta la frontera con la UE.



El Ejecutivo comunitario anunció esta semana que además del diálogo con los países de origen y tránsito de los migrantes que están llegando a Minsk también explora la posibilidad de sancionar a las aerolíneas de estos países que mantengan rutas abiertas con Bielorrusia.