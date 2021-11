Barrios y Mojica, desconvocados de Colombia para enfrentar a Paraguay

Wilmar Barrios de Colombia golpea el balón ante Brasil, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar en el estadio Arena de Sao Paulo (Brasil), este 11 de noviembre del 2021. EFE/Sebastiao Moreira

Bogotá, 12 nov (EFE).- Wilmar Barrios, del ruso Zenit, y Johan Mojica, del Elche español, fueron desconvocados este viernes de la selección colombiana de fútbol por acumular tarjetas amarillas que no les permitirán jugar ante Paraguay en la jornada 14 de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que tanto Barrios como Mojica "han sido desconvocados, debido a que no pueden participar del partido ante Paraguay, válido por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, por acumulación de tarjetas amarillas".

En las próximas horas los dos jugadores iniciarán el retorno a sus equipos en Rusia y en España.

No se informó si el técnico de la selección colombiana, Reinaldo Rueda, llamará a otros jugadores ante esas ausencias obligadas contra la Albirroja, a la que se enfrentarán el martes próximo.

Colombia, que cayó por 1-0 con Brasil, llegó este viernes a Barranquilla en donde por primera vez en estas eliminatorias podrá jugar de local con el aforo completo del estadio Metropolitano y buscará el triunfo que necesita con urgencia ante Paraguay.

El equipo cafetero, que en la tabla de posiciones está en la zona de repesca, con 16 puntos, no ha podido ganar en los últimos cuatro partidos en los cuales acumuló tres empates y una derrota.

Luego del encuentro ante Paraguay, rival directo en la disputa por una plaza a Catar, Colombia jugará de local ante Perú y Bolivia y de visitante ante Argentina y Venezuela, equipo con el que cerrará su participación en las eliminatorias.