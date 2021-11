Banxico enfrenta incertidumbre antes de reunión: gobernador

Alejandro Diaz de Leon, governor of the Bank of Mexico (Banxico), listens during a Bloomberg Television interview in Mexico City, Mexico, on Wednesday, Dec. 20, 2017. Diaz de Leon reinforced the bank's tight monetary policy stance, saying there was far too much uncertainty over U.S. trade talks and persistently high inflation to change course now.

(Bloomberg) -- Las próximas decisiones de política monetaria del banco central de México estarán basadas en datos y dependerán de cualquier choque adicional de precios, dijo el gobernador, Alejandro Díaz de León, lo que indica que los encargados de las políticas no están comprometidos con un camino establecido para las tasas de interés.

“No estamos ni apuntando en cierta dirección ni descartando ninguna dirección”, dijo Díaz de León en una entrevista telefónica. “Estamos señalado que todo será función de cómo se identifica la información y los choques adicionales que podamos identificar”.

Banxico, como se conoce al banco central, elevó el jueves la tasa de referencia en un cuarto de punto al 5%, optando por mantener el mismo ritmo de ajuste de política monetaria que en sus tres decisiones anteriores, a pesar de que la inflación aumentó a más del doble de la meta del banco, al 6,2%.

Por el contrario, otros países latinoamericanos, incluidos Chile, Colombia y Brasil, han optado por acelerar el ritmo de sus aumentos de tasas debido a que la crisis mundial de suministros y factores internos han provocado un aumento de la inflación.

Díaz de León dijo que el hecho de que los costos de endeudamiento de México sean más altos que los de la mayoría de los países en la región, aparte de Brasil, muestra la importancia de considerar no solo la rapidez con la que el banco central los ha elevado, sino también cómo se comparan las tasas generales de los países. México no recortó su tasa tanto como otros países durante la pandemia, lo que permite un ritmo de ajuste más gradual ahora, agregó.

“México se quedó con un nivel de tasas de interés que estaba mejor alineado respecto a los retos que hemos visto en los últimos meses”, dijo.

La próxima decisión sobre las tasas, que será la última de Díaz de León antes de que deje su cargo a fin de año, está programada para el 16 de diciembre. Luego se espera que entregue la dirección de la junta al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, quien fue elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernador, pero aún necesita ser ratificado por el Senado.

Díaz de León dijo en la entrevista que espera que el banco se apegue a sus objetivos actuales después de su partida.

“Obviamente puede haber choques adicionales, o una complejidad adicional en lo que enfrentemos en la próxima quincena previa a la decisión de diciembre”, dijo Díaz de León durante la entrevista. “Estaremos atentos para ver si en el margen de estos choques ya ceden o si se presentan choques adicionales, y esto obviamente será importante”.

Es probable que Banxico revise sus estimaciones de crecimiento económico en su próximo informe trimestral de inflación que publicará el 1 de diciembre para tener en cuenta el efecto de la inesperada contracción del tercer trimestre, dijo Díaz de León. Su estimación actual, publicada en agosto, es de un aumento del 6,2% en el producto interno bruto este año y del 3% para 2022.

Nota Original:Banxico Faces Uncertainty Before Next Meeting, Governor Says (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.