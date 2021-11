Aumenta flujo de migrantes de Brasil y Venezuela en el norte de México

Un grupo de migrantes conviven en el albergue Movimiento Juventud 2000 hoy, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 11 nov (EFE).- Migrantes provenientes de Brasil y Venezuela han estado llegando en grupos grandes a la mexicana ciudad de Tijuana (norte) en días recientes y este jueves 150 personas fueron enviadas por las autoridades a un albergue donde apenas estuvieron un par de horas.

Algunos llegan con el fin de dispersarse a otras fronteras cercanas y otros con el objetivo de establecerse en el municipio que los está recibiendo.

Este 11 de noviembre fueron 150 personas de origen brasileño y venezolano los que llegaron a las instalaciones del albergue Juventud 2000 en la colonia Zona Norte de Tijuana, y en un lapso de dos horas se retiraron.

De acuerdo con el dirigente y fundador del centro, José María García, fueron directivos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del Estado de Baja California quienes le llamaron vía telefónica y le pidieron que sus instalaciones fueran un punto de referencia para las personas en tránsito.

Fue así como de pronto llegó el grupo de más de 100 personas, entre mujeres, hombres y niños, quienes solamente pidieron comida y después de descansar comenzaron a pedir taxis por su cuenta.

"Llegaron estos 150 y ya se movieron de aquí en varios taxis que solicitaron ellos mismos para movilizarse por la ciudad y dijeron que iban a hospedarse en algunos hoteles y departamentos que ya tenían contemplados", explicó el activista.

García contó que la noche del 10 de noviembre al mismo albergue llegaron 45 migrantes de Brasil, quienes también solamente comieron y se retiraron.

Explicó que por el idioma no pudo entrevistarlos, sin embargo, al hablar con un grupo de venezolanos le señalaron que tenían interés de moverse a las fronteras de las ciudades de Tecate y Mexicali, mientras que otros quieren quedarse en Tijuana.

"La comunidad no se quiere quedar en los albergues, se están ubicando en la ciudad, la razón por la que están aquí no la sabemos ya que no pudimos entrevistar a nadie", compartió con Efe.

Hace cinco días la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detuvieron un camión de Transportes Amparo en donde se escondían 75 migrantes, 16 originarios de Venezuela, 58 de Brasil, así como un portugués.

Los migrantes quedaron bajo disposición de las autoridades migratorias y, de acuerdo con informes, se dirigían a un albergue de Playas de Tijuana.

La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.